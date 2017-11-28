Власти самопровозглашенных республик уверены в неизбежности создания Новороссии

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) рассматривают создание Новороссии как неизбежный процесс, но не намерены объединять территории до реализации Минских соглашений, сообщили "Известиям" собеседники в руководстве республик.
"Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее", — отметил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
При этом стороны отмечают, что поспешное образование Новороссии даст Киеву повод обвинить власти ДНР и ЛНР в срыве Минских соглашений, которые подписывали обе самопровозглашенные республики.
"Идея Новороссии обсуждается. У нас уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. В принципе как таковая эта структура на законодательном уровне закреплена, но пока не видно, чтобы она серьезно заработала. Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях", — пояснил зампред Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.
События последних дней в Луганске, когда в отставку ушел глава ЛНР Игорь Плотницкий, показали уязвимость самопровозглашенных республик. Эксперты вспомнили слова главы ДНР Александра Захарченко о необходимости создать Новороссию, о чем он заявлял минувшим летом.
- Житель Алтая, воевавший на Донбассе, дал первые комментарии в украинском суде
- Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики
- Бизнес-политика самопровозглашения: в сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Москву
- Госпереворот? Опубликовано видео, как вооруженные люди в Луганске блокировали здания
- Глава самопровозглашенной ЛНР бежал в Россию
- Сюжет: Минские соглашения
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.