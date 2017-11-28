Власти самопровозглашенных республик уверены в неизбежности создания Новороссии

"Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее", — отметил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

При этом стороны отмечают, что поспешное образование Новороссии даст Киеву повод обвинить власти ДНР и ЛНР в срыве Минских соглашений, которые подписывали обе самопровозглашенные республики.

"Идея Новороссии обсуждается. У нас уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. В принципе как таковая эта структура на законодательном уровне закреплена, но пока не видно, чтобы она серьезно заработала. Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях", — пояснил зампред Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

События последних дней в Луганске, когда в отставку ушел глава ЛНР Игорь Плотницкий, показали уязвимость самопровозглашенных республик. Эксперты вспомнили слова главы ДНР Александра Захарченко о необходимости создать Новороссию, о чем он заявлял минувшим летом.