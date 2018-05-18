Жители Рубцовска помогли задержать воров

Утром прохожий заметил подозрительного мужчину, который пытался сломать ограду возле образовательного учреждения на проспекте Ленина. Горожанин позвонил в полицию. Сотрудники задержали злоумышленника.

Выяснилось, что подозреваемый хотел украсть ограждение и сдать его в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 7400 рублей.

В тот же день ранее судимый житель города пытался украсть велосипед, оставленный в подъезде на улице Алтайской. Жительница дома услышала шум на площадке, и, увидев злоумышленника, стала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый попытался скрыться, но соседи помогли отнять велосипед и позвонили в полицию.

Злоумышленника задержали.