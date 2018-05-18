Жители Рубцовска помогли задержать воров

Рубцовчане за один день помогли полицейским задержать нескольких злоумышленников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Утром прохожий заметил подозрительного мужчину, который пытался сломать ограду возле образовательного учреждения на проспекте Ленина. Горожанин позвонил в полицию. Сотрудники задержали злоумышленника.
Выяснилось, что подозреваемый хотел украсть ограждение и сдать его в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 7400 рублей.
В тот же день ранее судимый житель города пытался украсть велосипед, оставленный в подъезде на улице Алтайской. Жительница дома услышала шум на площадке, и, увидев злоумышленника, стала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый попытался скрыться, но соседи помогли отнять велосипед и позвонили в полицию.
Злоумышленника задержали.
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