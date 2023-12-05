Останутся ли субсидированные маршруты и куда жители края хотят летать из Барнаула, рассказали власти

Реконструкция барнаульского аэропорта и строительство нового терминала смогут увеличить пассажиропоток с 700 тыс. человек до 1,1 млн. в год. Но куда все они будут летать? И останутся ли дешевые субсидированные тарифы на внутренние направления? Чтобы разобраться в этом altapress.ru обратился в управление по развитию туризма и курортной деятельности края.

Субсидирование рейсов помогает создать льготные тарифы на авиабилеты для некоторых категорий россиян.

Часть стоимости покрывает государство, поэтому билет выходит дешевле. Купить такой могут, например, пассажиры до 23 лет, женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи.

В 2023 году государство субсидировало перелеты между Барнаулом и Казанью, Екатеринбургом, Омском, Новосибирском, Тюменью и Красноярском. Как отметили в управлении по развитию туризма, предугадать прекращение или продление программ пока сложно.

Специалисты, ссылаясь на Росавиацию, добавили, что в 2024 году сохранится субсидирование маршрута «Екатеринбург – Барнаул», который выполняет «Red Wings». Об остальных – пока неизвестно.

В управлении также добавили, что подобные программы очень популярны: летом загрузка рейсов на субсидированных маршрутах превышала 80%.

Ледовый городок в Екатеринбурге altapress.ru

«Благодаря ним значительно вырос интерес жителей края к отдыху в Республике Татарстан и Свердловской области», - ответили нам.

И все же наиболее популярные направления не попадают в эту программу.

За 9 месяцев 2023 года из барнаульского аэропорта в Москву отправились 378,6 тыс., в Санкт-Петербург – 61,8 тыс., а в Сочи – 49,6 тыс. пассажиров. Такие данные приводит Минтранс края.

Также востребованными направлениями остались Кемеровская, Новосибирская область, республики Алтай, Крым и Дагестан.

По оценке Алтайской региональной ассоциации туризма, у жителей края есть желание летать из Барнаула в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Вьетнам, Таиланд, Китай и Турцию. А также на Кавказ и Дальний Восток.

«Наличие нового аэровокзала позволит в дальнейшем проработать вопрос реализации международного сообщения с регионом», - заключили в управлении по развитию туризма.

Ранее altapress.ru рассказал о популярных зарубежных направлениях для отдыха на новогодних каникулах и проверил капсулу сна на барнаульском вокзале.