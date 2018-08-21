Почему выгодно отдыхать с «Авиафлот».

Туристический рынок неуклонно растет, заставляя нас более кропотливо выбирать турфирму для приобретения тура или авиабилета. С компанией « Авиафлот » ваш отдых принесет только приятные впечатления и эмоции. Тысячи туристов уже проверили это на личном опыте.

После уходящего сезона отпусков группа компаний «Авиафлот» делится своими главными достижениями этого сезона. Более 7 000 счастливых и благодарных туристов посетило зарубежные и российские курорты, более 40 000 авиабилетов оформлено по всем точкам мира, с самыми сложными стыковками и маршрутами. Всё это сделали 116 профессионалов группы компании «Авиафлот», имеющие богатый опыт путешествий и личных рекомендаций.

Туристические офисы «Авиафлот» предоставляют круглосуточное обслуживание, сотрудничают со всеми крупнейшими мировыми авиаперевозчиками и туроператорами. Еще одна особенность, которую любят и ценят туристы — это регистрация на рейс в обе стороны. Что это значит? Это значит, что вам не нужно стоять длинные очереди в ожидании комфортных мест в самолете — ваш персональный менеджер сделает это за вас в онлайн режиме заранее.

Что говорят туристы об отдыхе с компанией «Авиафлот»:

Александр Злючий ( тур во Вьетнам):

— Выражаю благодарность Марине Плотниковой — руководителю турфиса туристической компании «АВИАФЛОТ». Марина спасибо тебе огромное за отличное свадебное путешествие — тур во Вьетнам, за красивый отель и номер, за действительную заботу, как к клиенту, за решение всех вопросов, нюансов возникающих в течении нашего отдыха. Ты просто очень ценный специалист своей компании «АВИАФЛОТ» и очень, очень, очень хороший человек!

Тур во Вьетнам. Фото: Александр Злючий

Дмитрий Шапорин ( тур в Таиланд):

— Посоветовали, мне знакомые обратится конкретно к Ирине Шеиной, что она подберет именно то что нужно. Она занималась поисками со мной около 4 часов, нашли все что нужно для отдыха. По прилёту нас встретил трансфер, все хорошо объяснили, выдали сим карты, увезли в отель и сразу же поселили, от отдыха мы остались в восторге, все было супер, все по сценарию Ирины.

Тур в Таиланд. Фото: Дмитрий Шапорин Тур в Таиланд. Фото: Дмитрий Шапорин

Маргарита Колыхалина ( тур в Сочи):

— Незабываемый отдых… Как прекрасен этот мир"! Авиафлот вы крутые! отдельное спасибо Юлии Зыряновой! Благодарю за великолепный отдых, все идеально! Только положительные эмоции и детский восторг.

Тур в Сочи. Фото: Маргарита Колыхалина Тур в Сочи. Фото: Маргарита Колыхалина

Анастасия Кормина ( тур на Кипр):

— Отдых, который навсегда останется в нашей памяти. Потрясающий солнечный Кипр, прекрасный отель, красивейшее и ласковое море. Спасибо огромное менеджеру компании Авиафлот Бумажниковой Татьяне, которая предусмотрела все наши потребности и воплотила наши ожидания на 100%.

Тур на Кипр. Фото: Анастасия Кормина Тур на Кипр. Фото: Анастасия Кормина

Петерс Ольга ( тур на Хайнань) :

— Выражаю благодарность сотрудникам компании Авиафлот Морозовой Жанне и Басмановой Ольге.

Девочки!!! Спасибо огромное за отличное путешествие — тур на Хайнань, за прекрасный отель. Летала одна, очень понравилось. Не бойтесь летать одни, ведь на отдыхе вы приобретете новых знакомых, друзей и конечно массу положительных эмоций! Ольге отдельное спасибо-за заботу к клиенту, за решение всех вопросов, которые меня волновали перед поездкой… Ты очень ценный сотрудник для своей компании!!! Авиафлот, только вперед и процветания!!!

Тур на Хайнань. Фото: Петерс Ольга Тур на Хайнань. Фото: Петерс Ольга

Кравченко Ирина (тур в Турцию):

— В июле этого года я была в туристической поездке в Турции на 10 дней, о чём сейчас вспоминаю с приятной теплотой и восторгом. За путёвкой я обратилась, как и в предыдущий раз к менеджеру по туризму туристической компании «Авиафлот» Шевляковой Ольге Сергеевне. Все было так, как я мечтала: шикарная кухня в красивом ресторане, большое многообразие вкусных блюд, хороший номер в отеле, вечерние анимации, хорошее расположение в городе Кемер.

Тур в Турцию. Фото: Кравченко Ирина

Крючкова Ксения ( тур на о. Сайпан):

— Этот остров просто находка для любителей пляжного отдыха: длинные песчаные пляжи, теплая вода, горячее солнце… Я жила рядом с отелем Fiesta Resort & Spa Saipan и ходила через него на пляж — Micro Beach. Этот пляж привлекает любителей закатов, что не удивительно, т.к. закаты там и правда волшебные. На территории Fiesta Resort расположен офис Sea Touch, где можно записаться на танцы со скатами. Всем любителям животных обязательно к посещению! В целом, мои впечатления об острове исключительно положительные, и я с удовольствием посетила бы его снова. Отдельно хочу поблагодарить команду Авиафлота и лично Юлию Горностаеву за индивидуальный подход, подбор билетов, консультации и за то, что всегда были на связи!

Тур на о. Сайпан. Фото: Крючкова Ксения Тур на о. Сайпан. Фото: Крючкова Ксения

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