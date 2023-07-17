Сухопутный коридор в Крым станет круглосуточным

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что передвижение по сухопутному коридору в Крым будет доступно в любое время. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Это решение глава региона принял совместно с Сергеем Аксеновым, главой Республики Крым.

"Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе", — пишет Пушилин.

Профильные ведомства уже обеспечивают наличие топлива и сопутствующих товаров на АЗС по пути.

Всем, кто въезжает на территорию ДНР будет приходить смс со ссылкой на сайт с указанием, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

Комендантский час временно отменили, а меры безопасности усилили. Проезд будет работать круглосуточно.

Напомним, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.