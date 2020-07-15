Телеведущая приехала на Алтай с детьми футболиста Аршавина и нашла «чуть-чуть червивый гриб»

«Горный Алтай. Начали путешествие с Телецкого озера», — написала Юлия и опубликовала несколько фотографий с семьей.
В сториз она опубликовала несколько видео с алтайской природой. К примеру, на одном показала «чуть-чуть червивый гриб», на другом — сказочный лес.
Напомним, Юлия в июле 2003 года познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России. В сожительстве они родили троих детей и прожили 9 лет — до 2013 года.
В сентябре 2019 года она продемонстрировала свадебное платье из орхидей, которое не оценили поклонники-привереды.
Ранее теле- и радиоведущая Ирина Муромцева после развода решила вместе с дочкой побыть на Алтае. Накануне регион посетила актриса Юлия Михалкова — приехала возбуждаться и кушать пряную дичь.
Также стало известно, что в горах Алтая отдыхал Никита Ефремов — актер театра и кино, сын артиста Михаила Ефремова.
До этого Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, а после отправился в Республику Алтай.