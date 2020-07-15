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Туризм

Телеведущая приехала на Алтай с детьми футболиста Аршавина и нашла «чуть-чуть червивый гриб»

Ведущая Первого канала Юлия Барановская рассказала в своем Instagram о приезде в Республику Алтай.

Юлия Барановская.
Юлия Барановская.
instagram.com/baranovskaya_tv.

«Горный Алтай. Начали путешествие с Телецкого озера», — написала Юлия и опубликовала несколько фотографий с семьей.

В сториз она опубликовала несколько видео с алтайской природой. К примеру, на одном показала «чуть-чуть червивый гриб», на другом — сказочный лес.

Напомним, Юлия в июле 2003 года познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России. В сожительстве они родили троих детей и прожили 9 лет — до 2013 года.

В сентябре 2019 года она продемонстрировала свадебное платье из орхидей, которое не оценили поклонники-привереды.

Ранее теле- и радиоведущая Ирина Муромцева после развода решила вместе с дочкой побыть на Алтае. Накануне регион посетила актриса Юлия Михалкова — приехала возбуждаться и кушать пряную дичь.

Также стало известно, что в горах Алтая отдыхал Никита Ефремов — актер театра и кино, сын артиста Михаила Ефремова.

До этого Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, а после отправился в Республику Алтай.

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