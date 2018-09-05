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Успей занять свое место под солнцем! Раннее бронирование туров открыто

Приятно планировать свой отпуск заранее, не спеша, подбирая интересные места и страны для поездки. Если дата отпуска известна задолго до его начала, можно в спокойном и комфортном режиме просматривать различные туры, изучать программы экскурсий и узнавать об увлекательных мероприятиях, проходящих в этот период. Для туристов, которые любят составлять планы на будущее и желают выгодно и интересно путешествовать, существует раннее бронирование туров.

Успей занять свое место под солнцем!
Успей занять свое место под солнцем!
Иллюстрация: архив компании "Авиафлот"

Советуем воспользоваться спецпредложениями по раннему бронированию в следующих случаях:

  • если отпуск привязан к конкретным датам или есть особые требования к отелю. Например, вы отдыхаете с маленькими детьми и вам необходимо, чтобы отель отвечал соответствующим стандартам.
  • если хотите гарантированно хорошо отдохнуть в моменты пикового спроса: во время школьных каникул и праздников.
  • если собираетесь отдыхать в высокий сезон на популярном курорте, куда путёвки пользуются большим спросом и никаких горящих туров не бывает, раннее бронирование гарантирует вам получение определённой скидки и гарантию, что вы будете отдыхать в выбранном отеле.

Предложения по турам раннего бронирования от компании «Авиафлот»:

1. Таиланд (Пхукет)

Таиланд
Таиланд
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вылет из Новосибирска 21.11 на 11 дней.
  • Отель: «AMATA RESORT 3*" (завтраки) — 44 500 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

2. Таиланд (Паттайя)

  • Вылет из Новосибирска 15.12 на 10 дней. Отели:
  • Отель: «AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3*" (завтраки) — 38 700 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

3. Вьетнам (Муйне)

  • Вылет из Барнаула 30.11 на 12 дней.
  • Отель: MUINE BAY RESORT 4 *** - 47 000 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

4. Куба

Куба
Куба
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вылет из Москвы 13.11 на 8 дней.
  • Отель: «BELLEVUE PUNTARENA & PLAYA CALETA COMPLEX 4*" - 57 500 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, питание — все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

*Дополнительно оплачивается перелет до Москвы и обратно.

5. Доминикана

Доминикана
Доминикана
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вылет из Москвы 01.12 на 7 дней.
  • Отель: «WHALA! BAVARO» 3* (все включено) — 59 800 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, питание — все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

*Дополнительно оплачивается перелет до Москвы и обратно.

6. Рождество в Чехии (Прага)

Чехия (Прага)
Чехия (Прага)
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вылет из Новосибирска 21.12 на 8 дней.
  • Отель: «VICTOR» 3* - 47 800 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка, страховка от невыезда.

*Дополнительно оплачивается виза в Чехию

7. ОАЭ

ОАЭ
ОАЭ
Фото предоставлено рекламодателем
  • Вылет из Новосибирска 26.11 на 7 дней.
  • Отель: CITY MAX SHARJAH 3 *(Шарджа) — 37 800 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

8. Индия, ГОА

  • Вылет из Новосибирска 15.11 на 10 дней.
  • Отель: HORIZON BEACH RESORT 3* (север) — 41 200 руб.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.

*Дополнительно оплачивается виза в Индию

Ваш отпуск должен помочь вам отвлечься от нескончаемых забот, наполнить вас радостью и жизненной энергией. Устройте себе настоящий незабываемый отдых с туристической компанией «Авиафлот»

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» по телефону 8 (3852) 22-66-66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

архив Группы компаний «Авиафлот»

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru

*Стоимость указана на человека при двухместном размещении и действительная на момент публикации.

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