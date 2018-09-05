Успей занять свое место под солнцем! Раннее бронирование туров открыто

Советуем воспользоваться спецпредложениями по раннему бронированию в следующих случаях:
- если отпуск привязан к конкретным датам или есть особые требования к отелю. Например, вы отдыхаете с маленькими детьми и вам необходимо, чтобы отель отвечал соответствующим стандартам.
- если хотите гарантированно хорошо отдохнуть в моменты пикового спроса: во время школьных каникул и праздников.
- если собираетесь отдыхать в высокий сезон на популярном курорте, куда путёвки пользуются большим спросом и никаких горящих туров не бывает, раннее бронирование гарантирует вам получение определённой скидки и гарантию, что вы будете отдыхать в выбранном отеле.
Предложения по турам раннего бронирования от компании «Авиафлот»:
1. Таиланд (Пхукет)
- Вылет из Новосибирска 21.11 на 11 дней.
- Отель: «AMATA RESORT 3*" (завтраки) — 44 500 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
2. Таиланд (Паттайя)
- Вылет из Новосибирска 15.12 на 10 дней. Отели:
- Отель: «AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3*" (завтраки) — 38 700 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
3. Вьетнам (Муйне)
- Вылет из Барнаула 30.11 на 12 дней.
- Отель: MUINE BAY RESORT 4 *** - 47 000 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
4. Куба
- Вылет из Москвы 13.11 на 8 дней.
- Отель: «BELLEVUE PUNTARENA & PLAYA CALETA COMPLEX 4*" - 57 500 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, питание — все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
*Дополнительно оплачивается перелет до Москвы и обратно.
5. Доминикана
- Вылет из Москвы 01.12 на 7 дней.
- Отель: «WHALA! BAVARO» 3* (все включено) — 59 800 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, питание — все включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
*Дополнительно оплачивается перелет до Москвы и обратно.
6. Рождество в Чехии (Прага)
- Вылет из Новосибирска 21.12 на 8 дней.
- Отель: «VICTOR» 3* - 47 800 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка, страховка от невыезда.
*Дополнительно оплачивается виза в Чехию
7. ОАЭ
- Вылет из Новосибирска 26.11 на 7 дней.
- Отель: CITY MAX SHARJAH 3 *(Шарджа) — 37 800 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
8. Индия, ГОА
- Вылет из Новосибирска 15.11 на 10 дней.
- Отель: HORIZON BEACH RESORT 3* (север) — 41 200 руб.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка.
*Дополнительно оплачивается виза в Индию
Ваш отпуск должен помочь вам отвлечься от нескончаемых забот, наполнить вас радостью и жизненной энергией. Устройте себе настоящий незабываемый отдых с туристической компанией «Авиафлот»
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» по телефону 8 (3852) 22-66-66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
Сайт компании: aviaflot.ru
*Стоимость указана на человека при двухместном размещении и действительная на момент публикации.