IT-предприниматель Денис Газукин ответит на вопросы молодых бизнесменов

29 ноября 2017 г. состоится очередная встреча в рамках проекта "Школа успеха" ИД "Алтапресс".
Спикером в этот раз станет Денис Газукин, руководитель компаний Freematiq и "Митра".
Пришедшие на встречу молодые бизнесмены узнают о том, как правильно наладить процесс производства сайтов и их продвижение, а также о трудностях и победах в разработке крупных интернет-сервисов.
Встреча с Денисом Газукиным состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.
Партнер мероприятия: ПАО "БИНБАНК"
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