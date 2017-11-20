Школа успеха Образовательный проект ИД "Алтапресс" совместно с Алтайским союзом предпринимателей

IT-предприниматель Денис Газукин ответит на вопросы молодых бизнесменов

Сегодня, 15:16.
Экономика

29 ноября 2017 г. состоится очередная встреча в рамках проекта "Школа успеха" ИД "Алтапресс".

Денис Газукин.
Денис Газукин. Иллюстрация из архива редакции.

Спикером в этот раз станет Денис Газукин, руководитель компаний Freematiq и "Митра".

Пришедшие на встречу молодые бизнесмены узнают о том, как правильно наладить процесс производства сайтов и их продвижение, а также о трудностях и победах в разработке крупных интернет-сервисов.

Встреча с Денисом Газукиным состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.

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