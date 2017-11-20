IT-предприниматель Денис Газукин ответит на вопросы молодых бизнесменов

Спикером в этот раз станет Денис Газукин, руководитель компаний Freematiq и "Митра".

Пришедшие на встречу молодые бизнесмены узнают о том, как правильно наладить процесс производства сайтов и их продвижение, а также о трудностях и победах в разработке крупных интернет-сервисов.

Встреча с Денисом Газукиным состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.

Партнер мероприятия: ПАО "БИНБАНК"