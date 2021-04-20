Алтайский психиатр рассказал, что такое дестигматизация и почему люди с проблемами в голове не хотят идти в диспансер

В Алтайском крае создали межведомственную группу по дестигматизации* психиатрической помощи для детей и подростков. На примере ребят с расстройствами аутистического спектра заместитель главного врача краевого детского психоневрологического диспансера Виктор Ведяшкин рассказал, почему родители пренебрегают этим видом медицинской помощи или, наоборот, хотят получить ее во что бы то ни стало.

Два слова и кубики

— Не каждый способен признать проблему и пойти в психиатрический диспансер. Как чаще всего к вам попадают пациенты?

— Иногда приходят самостоятельно. Но чаще всего пациентов к нам направляют врачи-педиатры или специалисты сферы образования, когда встают проблемы с воспитанием, поведением, усваиванием школьной программы и пр.

Вообще, существует приказ по профилактическим осмотрам для несовершеннолетних, в них должен принимать участие врач-психиатр. Первый осмотр необходимо пройти в два года. Врач заполняет опросник, на основании этой информации педиатр может принять решение о консультации с психиатром.

Затем психиатр должен осмотреть ребенка перед школой — в шесть лет. Начиная с 14-летнего возраста — каждый год.

К любому заболеванию важен комплексный подход. Так, проблемой детей с расстройствами аутистического спектра занимаются не только врачи, но и работники образования и социальная защита.

Цифра Около 26 тыс. детей и 5, 5 тыс. подростков в Алтайском крае находятся под наблюдением психиатров, из них 20 тыс. детей и 3 тыс. подростков имеют так называемые пограничные расстройства, которые хорошо поддаются лечению.

Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет. СС0

— В крае более 400 детей с расстройствами аутистического спектра. Есть общие признаки болезни?

— Представить какого-то усредненного ребенка с аутизмом невозможно, каждый случай индивидуален. Но есть три признака, общие для всех.

В первую очередь — нарушения социализации, а значит, уменьшение возможностей для образования и вообще нахождения в обществе.

Аутизм может быть и у взрослого человека, так же, как детский церебральный паралич, например. Он не проявляется внезапно, человек, возможно, не получил соответствующего качественного лечения в детстве или оно не имело эффекта.

Нарушения коммуникации — еще один признак болезни: как ребенок пользуется разговорной речью, жестами, мимикой. Многие не могут на прощание помахать ручкой или на что-то указать пальцем.

Причем это не добровольный отказ от контактов. Они, может быть, и рады бы общаться, у них просто это не получается в силу болезни.

Третий признак — особое поведение со стереотипиями: например, бег по кругу со взмахами руками, употребление одной и той же еды, которая здоровому человеку давно бы надоела, постоянное стремление к упорядочиванию каких-то предметов, например, кубиков в игре.

Есть и другие пациенты, их больше, чем детей с конкретным диагнозом «аутизм». Например, диагноз звучит так: «задержка психического развития, аутистикоподобный синдром». То есть у ребенка просто есть поведенческие и эмоциональные особенности, которые тоже надо лечить, и они поддаются терапии.

Цифра 18% — настолько увеличилось количество детей с расстройствами аутистического спектра за последние три года в Алтайском крае.

Малыш. СС0.

Никогда не поздно

— Когда проявляется болезнь и стоит посетить психиатра?

— Первые признаки можно заметить уже к первому году жизни ребенка. К полутора годам они становятся более заметными. Допустим, к 12 месяцам ребенок не пользуется жестами и не произносит ни слова. К 16 месяцам у него отсутствуют даже два слова. К 24 месяцам он не может сложить слова в готовую фразу.

И важный момент, на который стоит обратить внимание, если к полутора годам у нормально развивающегося ребенка произошла остановка в развитии или регресс — утрата ранее приобретенных навыков.

Проблема в том, что многие родители стараются не замечать эти особенности поведения ребенка, и диагностика затягивается, а к трем годам мы имеем явную психопатологию.

— Можно ли сказать , что в каком-то определенном возрасте поздно идти к психиатру?

— Получить врачебную помощь никогда не поздно, всегда есть надежда. Если мы находим взаимопонимание и сотрудничаем с пациентом, то можно ожидать хороших результатов. Не обязательно, что он вылечится, так как у каждого есть индивидуальные особенности. Но, во всяком случае, при грубых психических нарушениях можем контролировать проблему.

Мама с ребенком СС0

— А случаи полного излечения бывают? Допустим , диагноз поставлен вовремя и выбрано эффективное лечение.

— Никто не может дать гарантию полного выздоровления. Хотя в моей практике такие случаи были. Ребенку в раннем возрасте поставили диагноз «аутизм», а в старших классах его сняли. Ребенка освидетельствовали, дали группу инвалидности, а затем просто не нашли показаний для переосвидетельствования.

Родители и сам подросток уже понимали, что статус изменился. Он успешно окончил школу и продолжает учиться в вузе.

В микроволновке

— Какие факторы влияют на развитие аутизма?

— Есть много разных причин. В том числе генетические. Речь здесь не обязательно идет о наследственности. Есть, например, небольшие структурные сбои при формировании генотипа нового человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств они могут привести к аутизму. Этими обстоятельствами могут стать стрессы, инфекции, интоксикации.

Существуют биологические теории, согласно которым причиной заболевания могут стать нарушения в тонких структурах мозга — во взаимодействии нейронных клеток между собой и обмене информацией. Этого не видно на томограмме или рентген-снимке.

По мнению некоторых ученых, современная экология способствует развитию таких заболеваний. Некоторые считают, что причина в повышенном излучении. Компьютеры, телефоны, бытовая техника, радиация — на неокрепший детский мозг все время что-то воздействует, и он развивается как будто в микроволновке.

Конечно, здоровье родителей играет большую роль.

Ожидание ребенка. СС0.

— Можно ли исключить развитие аутизма?

— Этого никто не может исключить. Никаких скринингов для выявления вероятности аутизма нет. Есть некоторые генетические исследования, которые определяют процент вероятности, но он не велик и не показателен.

Подход со всех сторон

— Как лечат аутизм в крае?

— Помощь должна быть комплексной. У нас есть участковая служба и краевые врачи, которые принимают детей со всего региона. Есть дневной и круглосуточный стационары на 50 и 60 мест соответственно. При этом учреждение достаточно загружено, есть даже очередность.

Помимо лечащего врача-психиатра, который диагностирует и расписывает лечение пациенту, с ним параллельно занимается медицинский психолог, логопед, специалисты физио- и рефлексотерапии, наблюдает врач-невролог. Есть также психотерапевт, который работает не только с самим ребенком, но и консультирует всю семью.

В нашем диспансере давно есть школа для родителей, имеющих детей с заболеваниями аутистического спектра.

Родителям необходимо строго соблюдать назначенное лечение и при этом активно советоваться с доктором, чтобы он мог понять все индивидуальные особенности конкретного пациента.

Надо вовремя обращаться за социальной и педагогической помощью, пройти комиссию, чтобы определиться с образовательным маршрутом ребенка.

Общий совет состоит в том, что нужно вовремя обращаться за медицинской помощью, как и в случаях со всеми болезнями. Если аутизм вовремя выявить и начать лечить, то можно добиться больших успехов.

Игры. Ребенок. СС0

Всех залечат

— Что настораживает людей при обращении за помощью?

— Есть определенные барьеры, связанные со стигматизацией психиатрической помощи. Но проблемы, на мой взгляд, нет. Конечно, ни одно медицинское учреждение не предполагает какого-то приятного времяпровождения. Это в равной степени касается и хирургии, и стоматологии, и терапии, и психиатрии. Но это необходимо для здоровья и полноценной жизни.

Многих настораживает, что вместе с диагнозом они «приобретают» какие-то социальные ограничения, например взрослый человек не получит справку на вождение транспортного средства.

Но далеко не все болезни становятся препятствием для такой справки. А если и есть противопоказания, то они точно придуманы не зря и не назло, а для того, чтобы сделать жизнь безопаснее.

Что касается аутизма, есть обратная сторона вопроса: иногда родственники, наоборот, требуют поставить диагноз «аутизм». Это объясняется просто: есть социальные выгоды. Например, по закону такому ребенку полагается адаптивная программа и тьютор, который поможет в школьных занятиях. Плюс у детей с аутизмом есть все показания для получения инвалидности, а это дополнительный доход.

Школьник. Подросток. СС0

— Отчасти понятно , почему взрослые не торопятся к психиатру со своими проблемами. Но , мне кажется , если проблема у ребенка , то родители , наоборот , должны стучаться в любые двери.

— К сожалению, это не всегда так. Психиатрическая стигма распространяется на все возрасты. Во-первых, стигматизированы сами психиатрические учреждения, во-вторых, люди с заболеваниями. Установят диагноз, поставят на учет, буду учиться в спецшколе, это же на всю жизнь, не дадут учиться на юриста, не дадут права и справку на ношение оружия. А еще назначат такие препараты, от которых станешь «овощем», а главное — принудительно залечат. Такие «страшилки» есть в обществе.

Но все это далеко не так.

Легкие медикаменты

— Давайте по порядку. Начнем с принудительного лечения.

— Нет никакого принудительного лечения. Вся медицинская помощь, в том числе психиатрическая, оказывается только на добровольной основе.

Закон предусматривает всего два момента, когда можно лечить принудительно — это когда человек из-за состояния своего здоровья может навредить сам себе или окружающим. Но и такое «принуждение» возможно лишь по решению судебных органов.

Более того, согласно закону «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее получении» никто не имеет права получить информацию о пациентах, кроме органов следствия и дознания, и то по официальному судебному запросу. То есть никто не узнает, переступал ли вообще человек порог психиатрического учреждения или нет, не говоря уже о диагнозе и способах лечения.

Больница. Олег Богданов

— Кого ставят на учет?

— На диспансерном наблюдении находятся только те пациенты, которые имеют грубые нарушения психики. Но и это не означает, что что-то будет сделано принудительно. Учет нужен скорее для врача, чтобы он мог наблюдать пациента в динамике, вовремя корректировать лечение и вообще больше внимания уделять именно ему.

Для человека же жизнь на учете у психиатра, как правило, ничем не осложняется.

При этом на учет пациентов ставят не единоличным решением конкретного врача, а только через врачебную комиссию.

— Как изменились медикаменты в психиатрии?

— Все препараты, которыми мы пользуемся, современные и хорошо изученные. Их состав учитывает проблемы, которых остерегаются люди. Для детской практики специально подбирают препараты с минимумом побочных эффектов.

Современные медикаменты не нарушают развивающий и образовательный процесс: никакой заторможенности и сонливости.

Таблетки. Лекарство. fb.ru

Кроме того, появились препараты, которые более прицельно действуют на конкретные нейромедиаторы в организме, а не целиком на центральную нервную систему. Это практически «микрохирургическая» точность.

Сегодня медикаментозное лечение — это не обязательно тяжелые психотропные вещества. Назначаются, например, курсы поддерживающей нейрометаболической терапии, куда входят ноотропы, витамины, сосудистые препараты, антиоксиданты, различные адаптогены. Все это помогает наладить обменные процессы в центральной нервной системе.

Принятая программа по дестигматизации психиатрической помощи призвана как раз развеять все мифы, чаще информировать население о том, где, как и в каком объеме можно получить эту помощь. Мы пригласили коллег из учреждений образования, правительства, социальной защиты, медицинского университета, чтобы сделать детскую и подростковую психиатрию более доступной и открытой.