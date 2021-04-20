Алтайский психиатр рассказал, что такое дестигматизация и почему люди с проблемами в голове не хотят идти в диспансер

Два слова и кубики
— Не каждый способен признать проблему и пойти в психиатрический диспансер. Как чаще всего к вам попадают пациенты?
— Иногда приходят самостоятельно. Но чаще всего пациентов к нам направляют врачи-педиатры или специалисты сферы образования, когда встают проблемы с воспитанием, поведением, усваиванием школьной программы и пр.
Вообще, существует приказ по профилактическим осмотрам для несовершеннолетних, в них должен принимать участие врач-психиатр. Первый осмотр необходимо пройти в два года. Врач заполняет опросник, на основании этой информации педиатр может принять решение о консультации с психиатром.
Затем психиатр должен осмотреть ребенка перед школой — в шесть лет. Начиная с 14-летнего возраста — каждый год.
К любому заболеванию важен комплексный подход. Так, проблемой детей с расстройствами аутистического спектра занимаются не только врачи, но и работники образования и социальная защита.
Цифра
Около 26 тыс. детей и 5, 5 тыс. подростков в Алтайском крае находятся под наблюдением психиатров, из них 20 тыс. детей и 3 тыс. подростков имеют так называемые пограничные расстройства, которые хорошо поддаются лечению.
— В крае более 400 детей с расстройствами аутистического спектра. Есть общие признаки болезни?
— Представить какого-то усредненного ребенка с аутизмом невозможно, каждый случай индивидуален. Но есть три признака, общие для всех.
В первую очередь — нарушения социализации, а значит, уменьшение возможностей для образования и вообще нахождения в обществе.
Аутизм может быть и у взрослого человека, так же, как детский церебральный паралич, например. Он не проявляется внезапно, человек, возможно, не получил соответствующего качественного лечения в детстве или оно не имело эффекта.
Нарушения коммуникации — еще один признак болезни: как ребенок пользуется разговорной речью, жестами, мимикой. Многие не могут на прощание помахать ручкой или на что-то указать пальцем.
Причем это не добровольный отказ от контактов. Они, может быть, и рады бы общаться, у них просто это не получается в силу болезни.
Третий признак — особое поведение со стереотипиями: например, бег по кругу со взмахами руками, употребление одной и той же еды, которая здоровому человеку давно бы надоела, постоянное стремление к упорядочиванию каких-то предметов, например, кубиков в игре.
Есть и другие пациенты, их больше, чем детей с конкретным диагнозом «аутизм». Например, диагноз звучит так: «задержка психического развития, аутистикоподобный синдром». То есть у ребенка просто есть поведенческие и эмоциональные особенности, которые тоже надо лечить, и они поддаются терапии.
Цифра
18% — настолько увеличилось количество детей с расстройствами аутистического спектра за последние три года в Алтайском крае.
Никогда не поздно
— Когда проявляется болезнь и стоит посетить психиатра?
— Первые признаки можно заметить уже к первому году жизни ребенка. К полутора годам они становятся более заметными. Допустим, к 12 месяцам ребенок не пользуется жестами и не произносит ни слова. К 16 месяцам у него отсутствуют даже два слова. К 24 месяцам он не может сложить слова в готовую фразу.
И важный момент, на который стоит обратить внимание, если к полутора годам у нормально развивающегося ребенка произошла остановка в развитии или регресс — утрата ранее приобретенных навыков.
Проблема в том, что многие родители стараются не замечать эти особенности поведения ребенка, и диагностика затягивается, а к трем годам мы имеем явную психопатологию.
— Можно ли сказать, что в каком-то определенном возрасте поздно идти к психиатру?
— Получить врачебную помощь никогда не поздно, всегда есть надежда. Если мы находим взаимопонимание и сотрудничаем с пациентом, то можно ожидать хороших результатов. Не обязательно, что он вылечится, так как у каждого есть индивидуальные особенности. Но, во всяком случае, при грубых психических нарушениях можем контролировать проблему.
— А случаи полного излечения бывают? Допустим, диагноз поставлен вовремя и выбрано эффективное лечение.
— Никто не может дать гарантию полного выздоровления. Хотя в моей практике такие случаи были. Ребенку в раннем возрасте поставили диагноз «аутизм», а в старших классах его сняли. Ребенка освидетельствовали, дали группу инвалидности, а затем просто не нашли показаний для переосвидетельствования.
Родители и сам подросток уже понимали, что статус изменился. Он успешно окончил школу и продолжает учиться в вузе.
В микроволновке
— Какие факторы влияют на развитие аутизма?
— Есть много разных причин. В том числе генетические. Речь здесь не обязательно идет о наследственности. Есть, например, небольшие структурные сбои при формировании генотипа нового человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств они могут привести к аутизму. Этими обстоятельствами могут стать стрессы, инфекции, интоксикации.
Существуют биологические теории, согласно которым причиной заболевания могут стать нарушения в тонких структурах мозга — во взаимодействии нейронных клеток между собой и обмене информацией. Этого не видно на томограмме или рентген-снимке.
По мнению некоторых ученых, современная экология способствует развитию таких заболеваний. Некоторые считают, что причина в повышенном излучении. Компьютеры, телефоны, бытовая техника, радиация — на неокрепший детский мозг все время что-то воздействует, и он развивается как будто в микроволновке.
Конечно, здоровье родителей играет большую роль.
— Можно ли исключить развитие аутизма?
— Этого никто не может исключить. Никаких скринингов для выявления вероятности аутизма нет. Есть некоторые генетические исследования, которые определяют процент вероятности, но он не велик и не показателен.
Подход со всех сторон
— Как лечат аутизм в крае?
— Помощь должна быть комплексной. У нас есть участковая служба и краевые врачи, которые принимают детей со всего региона. Есть дневной и круглосуточный стационары на 50 и 60 мест соответственно. При этом учреждение достаточно загружено, есть даже очередность.
Помимо лечащего врача-психиатра, который диагностирует и расписывает лечение пациенту, с ним параллельно занимается медицинский психолог, логопед, специалисты физио- и рефлексотерапии, наблюдает врач-невролог. Есть также психотерапевт, который работает не только с самим ребенком, но и консультирует всю семью.
В нашем диспансере давно есть школа для родителей, имеющих детей с заболеваниями аутистического спектра.
Родителям необходимо строго соблюдать назначенное лечение и при этом активно советоваться с доктором, чтобы он мог понять все индивидуальные особенности конкретного пациента.
Надо вовремя обращаться за социальной и педагогической помощью, пройти комиссию, чтобы определиться с образовательным маршрутом ребенка.
Общий совет состоит в том, что нужно вовремя обращаться за медицинской помощью, как и в случаях со всеми болезнями. Если аутизм вовремя выявить и начать лечить, то можно добиться больших успехов.
Всех залечат
— Что настораживает людей при обращении за помощью?
— Есть определенные барьеры, связанные со стигматизацией психиатрической помощи. Но проблемы, на мой взгляд, нет. Конечно, ни одно медицинское учреждение не предполагает какого-то приятного времяпровождения. Это в равной степени касается и хирургии, и стоматологии, и терапии, и психиатрии. Но это необходимо для здоровья и полноценной жизни.
Многих настораживает, что вместе с диагнозом они «приобретают» какие-то социальные ограничения, например взрослый человек не получит справку на вождение транспортного средства.
Но далеко не все болезни становятся препятствием для такой справки. А если и есть противопоказания, то они точно придуманы не зря и не назло, а для того, чтобы сделать жизнь безопаснее.
Что касается аутизма, есть обратная сторона вопроса: иногда родственники, наоборот, требуют поставить диагноз «аутизм». Это объясняется просто: есть социальные выгоды. Например, по закону такому ребенку полагается адаптивная программа и тьютор, который поможет в школьных занятиях. Плюс у детей с аутизмом есть все показания для получения инвалидности, а это дополнительный доход.
— Отчасти понятно, почему взрослые не торопятся к психиатру со своими проблемами. Но, мне кажется, если проблема у ребенка, то родители, наоборот, должны стучаться в любые двери.
— К сожалению, это не всегда так. Психиатрическая стигма распространяется на все возрасты. Во-первых, стигматизированы сами психиатрические учреждения, во-вторых, люди с заболеваниями. Установят диагноз, поставят на учет, буду учиться в спецшколе, это же на всю жизнь, не дадут учиться на юриста, не дадут права и справку на ношение оружия. А еще назначат такие препараты, от которых станешь «овощем», а главное — принудительно залечат. Такие «страшилки» есть в обществе.
Но все это далеко не так.
Легкие медикаменты
— Давайте по порядку. Начнем с принудительного лечения.
— Нет никакого принудительного лечения. Вся медицинская помощь, в том числе психиатрическая, оказывается только на добровольной основе.
Закон предусматривает всего два момента, когда можно лечить принудительно — это когда человек из-за состояния своего здоровья может навредить сам себе или окружающим. Но и такое «принуждение» возможно лишь по решению судебных органов.
Более того, согласно закону «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее получении» никто не имеет права получить информацию о пациентах, кроме органов следствия и дознания, и то по официальному судебному запросу. То есть никто не узнает, переступал ли вообще человек порог психиатрического учреждения или нет, не говоря уже о диагнозе и способах лечения.
— Кого ставят на учет?
— На диспансерном наблюдении находятся только те пациенты, которые имеют грубые нарушения психики. Но и это не означает, что что-то будет сделано принудительно. Учет нужен скорее для врача, чтобы он мог наблюдать пациента в динамике, вовремя корректировать лечение и вообще больше внимания уделять именно ему.
Для человека же жизнь на учете у психиатра, как правило, ничем не осложняется.
При этом на учет пациентов ставят не единоличным решением конкретного врача, а только через врачебную комиссию.
— Как изменились медикаменты в психиатрии?
— Все препараты, которыми мы пользуемся, современные и хорошо изученные. Их состав учитывает проблемы, которых остерегаются люди. Для детской практики специально подбирают препараты с минимумом побочных эффектов.
Современные медикаменты не нарушают развивающий и образовательный процесс: никакой заторможенности и сонливости.
Кроме того, появились препараты, которые более прицельно действуют на конкретные нейромедиаторы в организме, а не целиком на центральную нервную систему. Это практически «микрохирургическая» точность.
Сегодня медикаментозное лечение — это не обязательно тяжелые психотропные вещества. Назначаются, например, курсы поддерживающей нейрометаболической терапии, куда входят ноотропы, витамины, сосудистые препараты, антиоксиданты, различные адаптогены. Все это помогает наладить обменные процессы в центральной нервной системе.
Принятая программа по дестигматизации психиатрической помощи призвана как раз развеять все мифы, чаще информировать население о том, где, как и в каком объеме можно получить эту помощь. Мы пригласили коллег из учреждений образования, правительства, социальной защиты, медицинского университета, чтобы сделать детскую и подростковую психиатрию более доступной и открытой.
* Стигматизация — клеймение, категоричная ассоциация человека или явления с чем-то непрестижным, позорным, отталкивающим, неподходящим, а также навешивание ярлыков, предвзятое отношение к чему-либо.