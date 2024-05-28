Все желающие могут пройти профилактическое обследование, направленное на выявление возможных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
С помощью современного портативного медицинского оборудования всего за 25–30 минут можно проверить работу сердца, измерить мышечную силу рук, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), измерить внутриглазное и артериальное давление, а также оценить антропометрические показатели и индекс массы тела.
По результатам обследования каждый обратившийся получит подробную консультацию врача-терапевта.
Акция будет проходить с 28 по 30 мая с 11:00 до 17:00. Медицинский осмотр проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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