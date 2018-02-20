Бывшего главврача алтайского онкоцентра Лазарева назначили на новую должность

Контракт с Лазаревым был расторгнут минздравом Алтайского края в конце 2017 года из-за достижения главврачом предельного возраста.

В 2016 году Лазарев стал председателем комитета АКЗС по здравоохранению и науке на освобожденной (оплачиваемой) основе. В связи с этим ему предложили покинуть пост в "Надежде", но он отказался и стал работать в АКЗС на неосвобожденной основе. Минздрав продлил с ним контракт только до конца 2017 года.

Напомним, что незадолго до отставки Лазарева в декабре 2017 года краевой онкодиспансер оказался в центре коррупционного скандала. Заместителя главврача задержали по подозрению в получении взятки более 1,6 млн рублей.

В начале февраля этого года стало известно, что краевой минздрав назначил на должность главврача "Надежды" Игоря Вихлянова, который ранее был заместителем главного врача по хирургии в "Областном клиническом онкологическом диспансере" в Кемеровской области.

Кто такой Александр Лазарев

Александр Федорович Лазарев родился 21 августа 1947 года в селе Шипуново Алтайского края. В 1975 году окончил с отличием Алтайский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Обучение продолжил в аспирантуре Научно-исследовательского онкологического института в Москве.

С 1976 года Александр Федорович работал хирургом-онкологом, заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1981-1982 годах являлся ассистентом курса онкологии Алтайского государственного медицинского института. В 2002 году избран заведующим кафедрой онкологии АГМУ. С 1982 до 1994 года был главным врачом Барнаульского онкодиспансера.

Александр Лазарев — заслуженный врач РФ, председатель Алтайского противоракового общества.

Избирался депутатом алтайского краевого Совета народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах, в 2008 году стал депутатом АКЗС.