Бывшего главврача алтайского онкоцентра Лазарева назначили на новую должность

Ушедший с поста главного врача краевого онкоцентра "Надежда" депутат АКЗС Александр Лазарев получил новое назначение. Он будет трудиться в этом же заведении заведующим организационно-методическим отделом, сообщают "Наши новости".
Контракт с Лазаревым был расторгнут минздравом Алтайского края в конце 2017 года из-за достижения главврачом предельного возраста.
В 2016 году Лазарев стал председателем комитета АКЗС по здравоохранению и науке на освобожденной (оплачиваемой) основе. В связи с этим ему предложили покинуть пост в "Надежде", но он отказался и стал работать в АКЗС на неосвобожденной основе. Минздрав продлил с ним контракт только до конца 2017 года.
Напомним, что незадолго до отставки Лазарева в декабре 2017 года краевой онкодиспансер оказался в центре коррупционного скандала. Заместителя главврача задержали по подозрению в получении взятки более 1,6 млн рублей.
В начале февраля этого года стало известно, что краевой минздрав назначил на должность главврача "Надежды" Игоря Вихлянова, который ранее был заместителем главного врача по хирургии в "Областном клиническом онкологическом диспансере" в Кемеровской области.
Кто такой Александр Лазарев
Александр Федорович Лазарев родился 21 августа 1947 года в селе Шипуново Алтайского края. В 1975 году окончил с отличием Алтайский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Обучение продолжил в аспирантуре Научно-исследовательского онкологического института в Москве.
С 1976 года Александр Федорович работал хирургом-онкологом, заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1981-1982 годах являлся ассистентом курса онкологии Алтайского государственного медицинского института. В 2002 году избран заведующим кафедрой онкологии АГМУ. С 1982 до 1994 года был главным врачом Барнаульского онкодиспансера.
Александр Лазарев — заслуженный врач РФ, председатель Алтайского противоракового общества.
Избирался депутатом алтайского краевого Совета народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах, в 2008 году стал депутатом АКЗС.
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