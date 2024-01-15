Диабетикам стало трудно получать лекарства в Алтайском крае

Больные не могут получить льготные лекарства с осени 2023 года, сообщает " Вести Алтай ".

Пациенты-льготники Алтайского края жалуются на недоступность препаратов.

Однако в подведомственной Минздраву организации «Аптеки Алтая» заявили, что препараты для них еще идут на склад.

Известно, что уже поставили лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противосудорожные препараты и диуретики. Также есть и лекарства для диабетиков. Однако препараты еще нужно развезти по муниципалитетам.

Ранее более 300 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом выявили в России.

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