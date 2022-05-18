Дуэт профессионалов и новейшего оборудования: в барнаульской клинике «Пигмалион» рассказали о новых услугах

В одном из филиалов многопрофильной клиники « Пигмалион » представили новые отделения и современное оборудование. Достижения медицинского центра оценил депутат Государственной Думы Иван Лоор. Подробности — в нашем материале.

Только качественная диагностика

Клиника «Пигмалион» на улице Малахова, 90 распахнула свои двери для пациентов еще в 2018 году. Учреждение было спроектировано так, чтобы отвечать потребностям всех людей. В том числе маломобильных.

Изначально центр был оснащен качественной аппаратурой экспертного класса. Однако наука не стоит на месте, оборудование с каждым годом модернизируется. Следует за прогрессом и «Пигмалион».

Первым Ивану Ивановичу Лоору продемонстрировали новейший аппарат рентгеновской диагностики. Цифровой, с высокой разрешающей способностью. Погрешность минимальна.

«Качество снимков на высоте. Они передаются сразу на компьютер доктора, что очень удобно», — отметили врачи.

Следующим парламентарию показали еще несколько новейших рентгеновских аппаратов. В том числе для маммографии и денситометрии. Последнее исследование позволяет выявить такое коварное заболевание, как остеопороз.

Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина

Проблема в том, что заболевание протекает бессимптомно, а первым его проявлением может быть тяжелый перелом, например, шейки бедра или позвоночника, при незначительной травме.

Это может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Между тем, имеющийся в лечебно-диагностическом центре «Пигмалион» рентгеновский денситометр позволяет с высокой точностью и при этом с максимальной безопасностью для пациента выявить наличие остеопороза на ранних стадиях.

В клинике же назначат и своевременное лечение от остеопороза — этим занимаются высококвалифицированные врачи, ревматолог и эндокринолог.

Также в центре появился современный аппарат УЗИ с функцией эластографии для оценки жесткости и эластичности тканей. Дело в том, что многие заболевания характеризуются специфической эластичностью.

Метод позволяет с точностью до 95% диагностировать узлы, узловые образования и другие патологические процессы. В том числе, злокачественные новообразования.

Кроме того, оборудование компактное и легкое. С ним врачи могут приезжать в отдаленные районы Алтайского края, чтобы проводить качественную диагностику жителям сел и деревень.

Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина

Также в отделении гинекологии есть гистерорезектоскоп. Он применяется как для диагностики, так и для лечения соответствующих заболеваний.

Не обошли вниманием и кабинет офтальмолога. Он, как и предыдущие, полон нового, высококлассного оборудования. С ним медики также могут отправляться в самые разные точки региона с благой целью — лечить людей.

Помимо проверки зрения, специалисты помогут пациенту подобрать очки или контактные линзы.

Очень важно сделать это грамотно, чтобы зрение не ухудшилось. На профессионализм докторов центра «Пигмалион» может рассчитывать каждый.

Более ста узких специалистов высочайшего уровня выезжают в районы Алтайского края. Сейчас в штате центра штат центра кандидаты, доктора медицинских наук, доценты Алтайского медуниверситета. Стоит отметить, что клиника «Пигмалион» является базой для нескольких кафедр АГМУ, здесь происходит обучение студентов.

«Масштабы впечатляющие», — прокомментировал увиденное Иван Иванович Лоор.

Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина

Почти домашняя обстановка

Пациенты, которым необходимо лечение в условиях стационара, могут разместиться в светлых и уютных палатах клиники. Там есть все условия: мягкие кровати, холодильник, телевизор и другие удобства для комфортного пребывания.

Еще одна гордость медицинского учреждения — отделение хирургии. Следует ли говорить, что оно, как и предыдущие, оборудовано по последнему слову профильной техники.

В нем три операционные, оснащенные современными наркозными аппаратами. А также послеоперационные палаты.

Павел Шумихин,

кандидат медицинских наук , главный врач клиники «Пигмалион»:

— У нас проводится много операций по гинекологии, общей хирургии и травматологических на кисти. Полостные вмешательства пока в перспективе. Кроме того, ежедневно и в большом количестве делаются амбулаторные оперативные вмешательства под местной анестезией.

Стоит отметить, что возможностями хирургического отделения центра пользуются жители не только нашего региона, но и других. Этот факт высоко оценил Иван Иванович Лоор, который подчеркнул, что гордится алтайскими специалистами.

Многопрофильная клиника «Пигмалион». Фото Дмитрия Лямзина

Кроме того, в отделении хирургии имеется радиоволновой электрохирургический аппарат, с помощью которого можно разрезать ткани очень аккуратно и бескровно.

Преимущество аппарата в том, что он рассекает ткани и одновременно останавливает кровотечение.

Алексей Маликов,

доктор медицинских наук , генеральный директор клиники «Пигмалион»:

— Мы начинали с лечения заболеваний позвоночника, а позже расширились и до других профилей: гинекология, сосудистая хирургия, общая хирургия, травматология, отоларингология, ревматология.

Что очень важно, большую часть оборудования можно перевозить. Это огромный плюс, потому что мы можем оказывать высококачественную помощь пациентам из самых отдаленных уголков Алтайского края.

Развивается дальше

В финале встречи гость учреждения Иван Иванович Лоор поздравил сотрудников клиники с наступившим Днем медсестры и грядущим профессиональным праздником всех медицинских работников, который традиционно отмечается в июне.

«Желаю удачи в вашем богоугодном деле!» — сказал депутат.

А глава «Пигмалиона» добавил, что дальнейшие планы по оказанию помощи жителям Алтайского края и других регионов России уже намечены.

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 90

Тел. 8 (3852)22−22−90

E-mail: Pigmalion_center@mail.ru

Сайт: Pigmalion-center.ru

ВКонтакте: pigmalion_center

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