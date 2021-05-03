Эксперты разработали диету для желающих сжечь жир на животе

И уже разработана диета.
При сжигании калорий и уменьшении жира на животе особенно эффективна низкоуглеводная диета.
Так, способствуют потере жировой массы в области брюшины — яйца, орехи и семена, постный белок, которым богаты курица и индейка без кожи.
Еще включать в рацион регулярно нужно фасоль, чечевицу, обезжиренные молочные продукты, морепродукты и рыбу, пишет «Росбалт». Чаще следует есть и молочные продукты, свежие фрукты и овощи.
Также эксперты советуют есть больше ягод — клубнику, малину и чернику. Они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.
Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее призвал россиян хлебать бульон на костях. Депутат отметил, что в стране необходимо заняться культурой питания и спортом, если «мы не ходим превратиться в американцев».