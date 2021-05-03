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Здоровье

Эксперты разработали диету для желающих сжечь жир на животе

Избавиться от висцерального жира, скапливающегося в области живота, можно, если правильно питаться, пишет Express.

Лосось. Рыба.
Лосось. Рыба.
CC0

И уже разработана диета.

При сжигании калорий и уменьшении жира на животе особенно эффективна низкоуглеводная диета.

Так, способствуют потере жировой массы в области брюшины — яйца, орехи и семена, постный белок, которым богаты курица и индейка без кожи.

Еще включать в рацион регулярно нужно фасоль, чечевицу, обезжиренные молочные продукты, морепродукты и рыбу, пишет «Росбалт». Чаще следует есть и молочные продукты, свежие фрукты и овощи.

Также эксперты советуют есть больше ягод — клубнику, малину и чернику. Они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее призвал россиян хлебать бульон на костях. Депутат отметил, что в стране необходимо заняться культурой питания и спортом, если «мы не ходим превратиться в американцев».

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