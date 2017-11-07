Федеральная сеть секс-шопов FrauLieben.Ru теперь и в Барнауле

Первый магазин федеральной сети FrauLieben.Ru открылся в Барнауле, в гостинице "Турист" на 5-м этаже тем самым гарантируя полную анонимность для своих покупателей.
Магазины ФрауЛибен отличаются высокой скоростью доставки по всей России, а для Барнаула - курьерской доставкой, широким ассортиментом и абсолютной анонимностью, возможностью заказа по телефону и даже с помощью What’sApp.
Для многих секс-шопы – логово похоти и разврата, где продаются только резиновые женщины и "реалистичные игрушки", но ФрауЛибен определенно выбивается из этого ряда. Демонстрационный зал с уютной атмосферой и понимающим консультантом, привлекут вас тактичным отношением и располагающей обстановкой. Вы не только будете выслушаны, но и вас поймут, а это на сегодняшний день очень важно.
Основу ассортимента магазинов сети составляют: белье, костюмы, которые можно купить для празднования нового года или любого другого события, мази, лубриканты и духи с феромонами. Есть изделия, изготовленные по последнему слову техники – совсем не похожие на обычные товары секс-шопов. Благодаря современным разработкам, учитывающим анатомическое строение, эти товары оправдают все ваши требования.
Каждый продавец хорошо ориентируется в товарах и умеет рассказать о каждом из них, готов помочь определиться с выбором. В процессе обучения продавцы изучают основы физиологии и психологии, что помогает им консультировать покупателей, исходя из особенностей вопросов.
Магазины сети разделяются на две зоны: в одной - на витринах располагаются "безобидные" товары, вроде БАДов и духов с феромонами, а в другой - продаются реалистичные игрушки и БДСМ-штучки.
ФрауЛибен позиционируют себя, как магазины укрепления отношений, где продаются товары полезные для здоровья женщин и мужчин.
Многолетние исследования показывают, что регулярная близость уменьшает стрессовое напряжение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает состояние иммунитета.
Эротическая скука и однообразие, отсутствие ярких впечатлений - вот то, что приводит к сексуальной неудовлетворенности в отношениях. Бежать домой совсем не хочется и все чаще возникают мысли о расставании.
Однако для решения именно этих проблем и был открыт интим-магазин ФрауЛибен в Барнауле. Товары, которые представляет секс-шоп, повысят вашу уверенность в себе, разожгут искру между партнерами для сближения друг с другом и позволят внести гармонию в сексуальные отношения.
Интим-магазин FrauLieben.Ru
Адрес: Красноармейский, 72
гостиница “Турист”, офис 506 (5-й этаж)
Тел.: 580-085 What’sApp: 8(983)548-00-85
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