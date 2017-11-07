Ходи в баню — заботься о здоровье!

Сейчас каждый знает, что быть здоровым и красивым — не просто необходимо, но и модно. Современные горожане все больше заботятся о своем здоровье и здоровье своих детей. Они экономят время и хотят, чтобы отдых одновременно приносил пользу здоровью, радовал душу и объединял разные поколения. "Банный день" - традиционный русский вид отдыха, способный ответить всем этим требованиям.
Чего хочется человеку, идущему в баню? Чтобы было чисто и уютно, чтобы приветливо встретили и проводили. Чтобы можно было хорошо попариться и отдохнуть. А заодно провести спа-процедуры, побаловать тело скрабами, масками, дать порам раскрыться, а коже дышать.
Все перечисленное и даже больше можно сделать, например, в "Барнаульских банях".
Мужчины и женщины могут отдохнуть в раздельных уютных парных и моечных залах, а после выпить ароматного чая в чайных комнатах. Любители восточных парных оценят хамам. Детям и всем, кто любит водный массаж, понравится бассейн без хлора с гейзерами.
Причем не нужно заранее беспокоиться о вениках, аромамаслах и других обязательных атрибутах. Об этом организаторы бань позаботились заранее. А также приготовили традиционные блюда, душистые чаи и другие напитки на любой вкус в "банном" баре.
Новый комплекс "Барнаульские бани"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 35
Режим работы: с четверга по воскресенье с 9.00 — 23.00
Телефон: 72-16-16
Стоимость 1,5-часового сеанса 250 рублей. Детям скидки.
Информация о ценах действительна на момент публикации
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