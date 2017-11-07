Ходи в баню — заботься о здоровье!

Чего хочется человеку, идущему в баню? Чтобы было чисто и уютно, чтобы приветливо встретили и проводили. Чтобы можно было хорошо попариться и отдохнуть. А заодно провести спа-процедуры, побаловать тело скрабами, масками, дать порам раскрыться, а коже дышать.

Все перечисленное и даже больше можно сделать, например, в "Барнаульских банях".

Мужчины и женщины могут отдохнуть в раздельных уютных парных и моечных залах, а после выпить ароматного чая в чайных комнатах. Любители восточных парных оценят хамам. Детям и всем, кто любит водный массаж, понравится бассейн без хлора с гейзерами.

Причем не нужно заранее беспокоиться о вениках, аромамаслах и других обязательных атрибутах. Об этом организаторы бань позаботились заранее. А также приготовили традиционные блюда, душистые чаи и другие напитки на любой вкус в "банном" баре.

Новый комплекс "Барнаульские бани" Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 35

Режим работы: с четверга по воскресенье с 9.00 — 23.00

Телефон: 72-16-16

Стоимость 1,5-часового сеанса 250 рублей. Детям скидки.

Информация о ценах действительна на момент публикации