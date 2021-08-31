Исследователи рассказали, как изменились за год основные симптомы ковида

С апреля по декабрь 2020 года, когда преобладал альфа-штамм, пациенты чаще всего жаловались на четыре симптома — потерю вкуса, запаха, высокую температуру и сухой кашель.

С мая 2021 года на фоне распространения дельта-штамма к перечню добавились головная и мышечная боль, слабость и утомляемость, а у части пациентов — заложенность носа, насморк, тошнота, рвота и диарея. Каждый второй зараженный «дельта» вариантом страдал от слабости и боли в мышцах, каждый третий — от потери обоняния и вкуса, пишет «Росбалт».

Перечисленные проявления были наиболее выраженными у людей 20−30 лет.

Набор и интенсивность симптомов зависят от вирусной нагрузки и наличия хотя бы первой дозы вакцины.

Между тем американские ученые обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследователи опытным путем выявили, что антитело SARS2−38 способно уничтожать известные штаммы коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Также оно борется с редкими мутациями.