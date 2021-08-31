31 августа 17°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Исследователи рассказали, как изменились за год основные симптомы ковида

С начала пандемии ключевые симптомы коронавируса изменились, выяснили британские ученые, пишет News Medical.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

С апреля по декабрь 2020 года, когда преобладал альфа-штамм, пациенты чаще всего жаловались на четыре симптома — потерю вкуса, запаха, высокую температуру и сухой кашель.

С мая 2021 года на фоне распространения дельта-штамма к перечню добавились головная и мышечная боль, слабость и утомляемость, а у части пациентов — заложенность носа, насморк, тошнота, рвота и диарея. Каждый второй зараженный «дельта» вариантом страдал от слабости и боли в мышцах, каждый третий — от потери обоняния и вкуса, пишет «Росбалт».

Перечисленные проявления были наиболее выраженными у людей 20−30 лет.

Набор и интенсивность симптомов зависят от вирусной нагрузки и наличия хотя бы первой дозы вакцины.

Между тем американские ученые обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследователи опытным путем выявили, что антитело SARS2−38 способно уничтожать известные штаммы коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Также оно борется с редкими мутациями.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость