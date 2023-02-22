Как сделать блины полезными. Рассказывает диетолог

Вместо жирных, соленых и сладких соусов к блинам отлично подойдут ягоды, фрукты, низкокалорийная сметана и натуральный йогурт, передает слова диетолога РИА Новости.
Для начинки фаршированных блинчиков можно использовать яблоки, бруснику, клюкву с сахаром и нежирный творог.
Или есть оригинальное решение в виде пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеной с грибами капусты или диетических сортов мяса и птицы.
Также Стародубова не рекомендовала запивать блины алкоголем — он может усложнить переваривание и без того тяжелой пищи.
Напомним, что масленичная неделя в этом году проходит с 20 по 26 февраля.
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