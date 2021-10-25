Какие органы COVID-19 поражает чаще всего

По словам Тимакова, ковид часто поражает легкие и их рецепторы, а также печень, кишечник и его микробиоты, оказывающие влияние на иммунитет.
Врач добавил, что COVID-19 воздействует на иммунологическую память.
Евгений Тимаков,
вирусолог:
Есть данные, что коронавирус работает так же, как корь, которая стирает около 20−30% нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме.
Ранее стало известно, что 15% пациентов с коронавирусом беспокоят желудочно-кишечные симптомы : тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита.