Какие органы COVID-19 поражает чаще всего

Врач добавил, что COVID-19 воздействует на иммунологическую память.

Есть данные, что коронавирус работает так же, как корь, которая стирает около 20−30% нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме.