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Здоровье

Какие органы COVID-19 поражает чаще всего

Какие органы коронавирус «любит» сильнее, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com
1
Несколько органов

По словам Тимакова, ковид часто поражает легкие и их рецепторы, а также печень, кишечник и его микробиоты, оказывающие влияние на иммунитет.

2
На что еще влияет коронавирус?

Врач добавил, что COVID-19 воздействует на иммунологическую память.

Боль в животе
Боль в животе
СС0

Евгений Тимаков,
вирусолог:

Есть данные, что коронавирус работает так же, как корь, которая стирает около 20−30% нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме.

3
Какими симптомами «оброс» ковид?

Ранее стало известно, что 15% пациентов с коронавирусом беспокоят желудочно-кишечные симптомы : тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита.

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