Какой коктейль поможет быстрее похудеть, рассказала врач

Для быстрого похудения нутрициолог Ирина Юзуп порекомендовала пить воду с огурцом, имбирем и мятой. Советы по приготовлению напитка она дала изданию « Доктор Питер ».

По словам врача, похудеть помогают правильное питание и грамотно составленный питьевой режим. Однако пить воду литрами не следует — лучше проконсультироваться со специалистами и выяснить причину лишнего веса.

«Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллиграммов на килограмм веса. В водный режим может входить и минеральная вода, которую пьют курсами по 300−400 миллилитров в день», — подчеркнула Юзуп.

Нутрициолог рассказала рецепт коктейля для быстрого похудения. В его состав входят дольки очищенного огурца, корень имбиря, листья мяты, лимон и 2 литра чистой воды без газа.

«Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс <…> По мнению ряда диетологов, вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике», — добавила Юзуп.

Она также отметила, что на пользу худеющим пойдет вода с лимоном и специями. Она, «как ни странно», сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи. Это уменьшает размножение бактерий и грибов. Кроме того, такой напиток богат витамином С.

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