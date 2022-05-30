30 мая
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Здоровье

Не запивать алкоголь газировкой посоветовал диетолог

Не запивать алкоголь газированными напитками порекомендовал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Кроме того, в интервью URA.RU он назвал сладкое самой неудачной закуской.

Газировка. Напиток
Газировка. Напиток
СС0

Гинзбург подчеркнул, что алкогольные напитки вредят печени. Также на нее негативно влияет мясо со специями и усилителями вкуса. А особенно соленое пагубно для гипертоников.

«Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нанести вред, так и сам алкоголь», — отметил диетолог.

Врач рассказал, как снизить вред алкоголя. По его словам, пить следует мало, «крайне медленно» и не на голодный желудок.

«Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — сказал Гинзбург.

Он добавил, что чем быстрее всасывается алкоголь, тем глубже опьянение и выше токсическое действие.

«Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания выраженное опьянение возникает быстрее», — объяснил специалист.

А еще врачи объяснили, какие продукты вызывают устойчивость к антибиотикам.

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