Костомаров начал выходить из медикаментозной комы. Но есть опасения

Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось — он начал выходить из медикаментозной комы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Однако у врачей есть опасения — а именно состояние левой кисти спортсмена.

Медики внимательно следят за ситуацией. Также источник подтвердил, что Костомаров перенес микроинсульт.

Ранее сообщения об ампутации кистей Костомарову прокомментировала его мать.

По словам Валентины Костомаровой, половина всего, что пишут о ее сыне, — неправда. Тем самым она опровергла ранее появившиеся публикации.

Также мама сказала, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.

Что произошло

46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Также сообщалось, что 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.