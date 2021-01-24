Красные руки и вздутие живота назвали симптомами смертельной «неалкогольной болезни»

Покрасневшие ладони и другие симптомы могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую клинику Майо .

Неалкогольный стеатогепатит — агрессивная форма неалкогольной жировой болезни печени.

«Заболевание, характеризующееся воспалением этого органа, может прогрессировать до цирроза печени», — предупредили медики.

Другими симптомами неалкогольного стеатогепатита специалисты называют: вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки и пожелтение кожи и глаз.

Причинами развития болезни может быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность (невосприимчивость клеток к действию инсулина), а также высокий уровень сахара и жиров в крови.

В группу риска входят пожилые люди, пациенты с диабетом, а также люди с ожирением в области живота.

Для снижения риска неалкогольного стеатогепатита необходимо соблюдать диету, следить за весом и заниматься физической активностью.

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