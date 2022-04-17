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Здоровье

Кровь плохо свертывается. Факты о гемофилии

Всемирный день гемофилии (нарушения свертываемости крови) отмечают 17 апреля. Интересные факты о болезни — в нашем материале.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com

1. Гемофилию называют викторианской болезнью, потому что самая знаменитая ее носительница — королева Виктория. Ни у кого из ее родственников такого диагноза не было. Так что, скорее всего, мутация произошла на генотипе.

2. Распространен миф, что больной гемофилией может истечь кровью от любой царапины. На самом деле это не так: опасны только обширные ранения, хирургические операции и удаление зубов. Кроме того, неудобство могут вызывать кровоизлияния в мышцы и суставы, которые возникают спонтанно.

3. По статистике, гемофилию чаще диагностируют у мужчин. Женщины же нередко становятся носительницами недуга и могут родить ребенка с гемофилией.

4. Гемофилией страдают примерно 75% людей. Многие из них не знают об этом и не получают помощь.

Симптомы гемофилии:

  • Часто идет кровь из носа;
  • Синяки и гематомы появляются от легких ушибов;
  • Присутствует кровь в моче и кале;
  • Происходят кровоизлияния в суставы. Отметим, что они могут навредить всей опорно-двигательной системе и привести к инвалидности.
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