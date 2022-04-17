Кровь плохо свертывается. Факты о гемофилии

1. Гемофилию называют викторианской болезнью, потому что самая знаменитая ее носительница — королева Виктория. Ни у кого из ее родственников такого диагноза не было. Так что, скорее всего, мутация произошла на генотипе.

2. Распространен миф, что больной гемофилией может истечь кровью от любой царапины. На самом деле это не так: опасны только обширные ранения, хирургические операции и удаление зубов. Кроме того, неудобство могут вызывать кровоизлияния в мышцы и суставы, которые возникают спонтанно.

3. По статистике, гемофилию чаще диагностируют у мужчин. Женщины же нередко становятся носительницами недуга и могут родить ребенка с гемофилией.

4. Гемофилией страдают примерно 75% людей. Многие из них не знают об этом и не получают помощь.