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Здоровье

Минздрав поручил перевести больных из ковидных госпиталей в инфекционные

Минздрав России поручил регионам организовать поэтапный перевод пациентов ковидных госпиталей в инфекционные отделения больниц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 6 июля 2022 года.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Текст приказа гласит, что перевод больных коронавирусом следует осуществить до 10 июля 2022 года при условии достаточного коечного фонда.

Больницам, перепрофилированным под госпитали для лечения людей с COVID-19, следует вернуться к оказанию плановой медицинской помощи.

Допускается лечение больных коронавирусной инфекцией и в неинфекционных больницах, в случае необходимости и при применении всех необходимых мер во избежание распространения вируса.

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса.

Решение принято в связи с тем, что последние четыре месяца заболеваемость и смертность в России падали. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

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