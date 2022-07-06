Минздрав поручил перевести больных из ковидных госпиталей в инфекционные

Минздрав России поручил регионам организовать поэтапный перевод пациентов ковидных госпиталей в инфекционные отделения больниц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 6 июля 2022 года.

Текст приказа гласит, что перевод больных коронавирусом следует осуществить до 10 июля 2022 года при условии достаточного коечного фонда.

Больницам, перепрофилированным под госпитали для лечения людей с COVID-19, следует вернуться к оказанию плановой медицинской помощи.

Допускается лечение больных коронавирусной инфекцией и в неинфекционных больницах, в случае необходимости и при применении всех необходимых мер во избежание распространения вируса.

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса.

Решение принято в связи с тем, что последние четыре месяца заболеваемость и смертность в России падали. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.