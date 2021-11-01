Может ли многоразовое применение «Спутник V» дать побочный эффект. Комментарий врача

3 Из чего состоит препарат?

«Гам-Ковид-Вак» (еще одно название «Спутника V») включает два компонента. В их состав, ранее писал altapress.ru, входят «рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса».

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Другими словами, в вакцину встроены фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. К применению она рекомендована лицам старше 18 лет, в том числе кормящим женщинам.