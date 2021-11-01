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Здоровье

Может ли многоразовое применение «Спутник V» дать побочный эффект. Комментарий врача

Страдают ли от «побочек» те, кто привился «Спутником V» несколько раз, рассказал РИА «Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

1 Как чувствуют себя пациенты, многократно привитые препаратом?

По словам Гинцбурга, жалоб на самочувствие нет даже у тех, кто вакцинировался «Спутником V» трижды.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — отметил он.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
2 Как действует «Спутник V»?

Эксперт уточнил, что вакцина Центра имени Гамалеи эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе нового варианта «дельта"-штамма.

3 Из чего состоит препарат?

«Гам-Ковид-Вак» (еще одно название «Спутника V») включает два компонента. В их состав, ранее писал altapress.ru, входят «рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса».

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Другими словами, в вакцину встроены фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. К применению она рекомендована лицам старше 18 лет, в том числе кормящим женщинам.

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