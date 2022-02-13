Названа главная ошибка при головной боли

Комаровский отметил, что необходимо использовать препарат в жидкой лекарственной форме.
«Например, не таблетку, а сироп», — посоветовал медик.
Он пояснил, что при интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет «лежать в желудке и не всасываться».
Врач также напомнил о разнице между головной болью и мигренью.
«При мигрени головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до трех суток», — отметил специалист.
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