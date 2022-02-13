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Здоровье

Названа главная ошибка при головной боли

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что при сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, сообщает РИА «Новости».

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Комаровский отметил, что необходимо использовать препарат в жидкой лекарственной форме.

«Например, не таблетку, а сироп», — посоветовал медик.

Он пояснил, что при интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет «лежать в желудке и не всасываться».

Врач также напомнил о разнице между головной болью и мигренью.

«При мигрени головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до трех суток», — отметил специалист.

Ранее altapress.ru рассказал, почему мигрень это ад,​​ и как ее лечат в Барнауле.

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