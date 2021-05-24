Названы три привычки, которые снижают риск развития рака кишечника

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал « Пятому каналу » о привычках, способных снизить риск развития рака толстой или прямой кишки.

Базылев отметил, что нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать.

«Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае», — подчеркнул врач.

Также напомнил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака.

По словам медика, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.

Ранее медики назвали «самую праздничную» привычку, провоцирующую онкологию.