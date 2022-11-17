17 ноября
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Здоровье

О новшествах в лечении психиатрических заболеваний рассказали в минздраве

Минздравом России опубликован приказ о новом порядке оказания медпомощи при психических расстройствах. Он вступает в силу 1 июля 2023 года, пишет «Парламентская газета».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Обновленный порядок позволит пациентам с психическими расстройствами получить помощь не только в экстренном порядке при угрозе жизни, но и в неотложной и плановой формах.

В таких случаях работать с пациентами смогут как врачи скорой помощи, так и специалисты в поликлиниках и больницах.

Использование телемедицины станет еще одним новшеством в практике психиатров.

Врачи в дистанционном формате смогут взаимодействовать с коллегами, с пациентом или же его законным представителем.

Паллиативную помощь и инициирование внеочередного медосвидетельствования медики смогут в том случае, если подозрение на расстройство психики есть у владельца оружия.

В случае если заболевание подтвердится, текущее заключение о здоровье владельца аннулируют.

Ранее, о последствиях иглоукалывания рассказала врач.

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