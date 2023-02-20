О состоянии мозга Романа Костомарова опубликована новая информация

Врачи не выразили опасений за состояние мозга олимпийского чемпиона.

Компьютерная томография (КТ) выявила у 46-летнего спортсмена небольшой очаг забитых сосудов в голове, рассказал источник. Сильного отека мозга нет.

После операций самая большая нагрузка легла на почки и печень Костомарова, которые не справляются с жидкостью и большим количеством лекарств, указывает Lenta.ru.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга — кровоизлияние и гематома в лобной доле.

Спортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ. На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Информация в СМИ также разнилась — некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие — о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Впоследствии у фигуриста стал прогрессировать некроз верхних конечностей после ампутации стопы.