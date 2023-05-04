Об опасном мужском типе ожирения предупредили женщин

Отложение жира по мужскому типу ведет к болезням сердца у женщин в возрасте за 40 лет, пишет «Доктор Питер».

Дело в том, что у женщин в этом возрасте чаще всего наблюдается снижение функции яичников и при остающемся регулярным цикле могут проявляться симптомы снижения уровня эстрогенов, рассказала врач-гинеколог Наталья Боженко.

Также у женщин меняется обмен веществ. Если продолжать жизнь в прежнем ритме — не снижать калорийность рациона, вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, пишет Lenta.ru. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения. Именно этот тип связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперт назвал единственный способ, как избавиться от особого типа ожирения. В обиходе «пивным» животом называют особый тип ожирения. Единственный способ решить проблему — отказаться от пива.

Врачи рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.

Какие продукты вредят сердцу, ранее рассказал кардиолог. Негативно влияют на сердце и сосуды продукты из переработанного мяса. В сосисках и колбасе по технологии производства также замешивается жир. Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает специалист. Злоупотреблять сладким и выпечкой также не рекомендуется.