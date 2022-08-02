2 августа
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Здоровье

Когда появляется второй подбородок, объяснила косметолог

Двойной подбородок может появиться не только из-за ожирения, сообщила «Вечерней Москве» косметолог Надежда Егорова.

Девушка. Дорога. Музыка.
Девушка. Дорога. Музыка.
СС0

По словам специалиста, при появлении второго подбородка следует обратить внимание на осанку.

«Те люди, которые часто сутулятся и передвигаются с опущенной головой, принимают неудобные и неестественные позы для позвоночника. Все это ухудшает кровообращение и обмен веществ в области шеи. Вследствие чего возникают жировые отложения в подбородочной области», — объяснила Егорова.

Косметолог добавила, что двойной подбородок зачастую появляется при проблемах с щитовидкой. Из-за дефицита гормонов органа начинают увеличиваться лимфоузлы, что провоцирует увеличение тканей на шее, пишет Газета.Ru.

Еще одна причина возникновения двойного подбородка — возрастные изменения.

Для того, чтобы избежать такой проблемы, нужно делать упражнения для укрепления позвоночника, а также правильно составлять рацион питания. Если такие способы не помогают, можно воспользоваться пластической операцией или аппаратными процедурами.

Ранее три витамина для похудения назвала специалист. Также о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог.

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