Когда появляется второй подбородок, объяснила косметолог

По словам специалиста, при появлении второго подбородка следует обратить внимание на осанку.

«Те люди, которые часто сутулятся и передвигаются с опущенной головой, принимают неудобные и неестественные позы для позвоночника. Все это ухудшает кровообращение и обмен веществ в области шеи. Вследствие чего возникают жировые отложения в подбородочной области», — объяснила Егорова.