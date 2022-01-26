Об опасности употребления семечек предупредила специалист

Чистить семечки зубами опасно, это может закончиться потерей зубов и проблемами с дёснами, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская, пишет «Москва 24».

Она посоветовала снимать шелуху только руками. Врач также рекомендовала мыть и сушить семечки перед употреблением, так как грязь способна привести к воспалению слизистой.

«Шелуха способна повреждать и создавать микропорезы на слизистой, на деснах. Десна становится слабой, она плохо фиксирует зубы. Зубы начинают шататься, и можно даже их потерять. Те, кто чистят семечки зубами, рискуют заболеть пародонтозом как минимум. Пародонтоз — это воспалительное заболевание десен. Если постоянно употреблять семечки в неочищенном виде и постоянно страдать пародонтозом, риски потери зубов просто колоссальные», — сказала Будаковская.

Семечки с морской солью содержат ее слишком много, поэтому они вреднее обычных и их не стоит есть людям с высоким давлением или проблемами в почках. Помимо этого, семечки калорийны — в стакане насчитывается около 1200 килокалорий, пишет News.ru. Безопасное количество продукта — 50 граммов в сутки.

При этом эксперт назвала и полезные свойства семечек. По ее словам, в них много полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для профилактики атеросклероза.

Еще семечки будут полезны против перхоти и других кожных заболеваний.

Ранее россиянам посоветовали кушать особое масло для восстановления работы кишечника.