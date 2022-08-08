Почему считать калории бесполезно, рассказал диетолог

Считать калории бесполезно, поскольку их объем зависит от способа приготовления, а не энергетической ценности продукта, заявил в беседе с Ura.ru эпидемиолог, санитарный врач Николай Дубинин.

По словам медика, для здоровых людей, ведущих активный образ жизни, не всегда есть необходимость рассчитывать норму калорий.

«Понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит <…> от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический», — подчеркнул Дубинин.

По его словам, для здорового питания достаточно включать в рацион белки, жиры и углеводы.

«Любому, даже здоровому, человеку стоит ограничить потребление трансжиров (полуфабрикаты, фастфуд), контролировать употребление сахара, не увлекаться сладкими газированными напитками и поддерживать физическую активность», — добавил эпидемиолог.

Он также уточнил, что для организма важно разнообразное питание. «Неправда, что потребление всем известной грудки с гречкой каждый день — полезно», — подытожил Дубинин.

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