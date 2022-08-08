9 августа
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Здоровье

Почему считать калории бесполезно, рассказал диетолог

Считать калории бесполезно, поскольку их объем зависит от способа приготовления, а не энергетической ценности продукта, заявил в беседе с Ura.ru эпидемиолог, санитарный врач Николай Дубинин.

Диета. Калории. Талия. Женщина
Диета. Калории. Талия. Женщина
СС0

По словам медика, для здоровых людей, ведущих активный образ жизни, не всегда есть необходимость рассчитывать норму калорий.

«Понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит <…> от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический», — подчеркнул Дубинин.

По его словам, для здорового питания достаточно включать в рацион белки, жиры и углеводы.

«Любому, даже здоровому, человеку стоит ограничить потребление трансжиров (полуфабрикаты, фастфуд), контролировать употребление сахара, не увлекаться сладкими газированными напитками и поддерживать физическую активность», — добавил эпидемиолог.

Он также уточнил, что для организма важно разнообразное питание. «Неправда, что потребление всем известной грудки с гречкой каждый день — полезно», — подытожил Дубинин.

Ранее врач рассказал о полезных свойствах холестерина.

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