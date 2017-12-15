Здоровье

Полезное с приятным: экспресс-похудение с помощью "виски-пеленания"

Сегодня, 09:17.
Здоровье

Когда маленькое черное платье стало слишком маленьким, на помощь придут легендарные обертывания STYX "виски-пеленания". Корректирующие препараты STYX выпускаются крупной австрийской фирмой Styx Naturcosmetik. Она известна как производитель косметологических средств, создание которых базируется на ароматерапии и натуропатии. Важнейшим принципом компании является отказ от любого сырья, которое имеет неприродное происхождение.

Полезное с приятным.
Полезное с приятным. Фото : Дмитрий Лямзин.

Кто-то, возможно, думает, что такое название связано с известным алкогольным напитком, но это не так. Дело в том, что процедура приносит невероятные приятные ощущения, вызванные контрастом тепла и прохлады. Этот эффект появляется благодаря биостимуляторам и различным эфирным маслам. Обменные процессы организма ускоряются, устраняя причины возникновения целлюлита.

Этапы обертывания

  1. Жиросжигание.
  2. Устранение "апельсиновой корки".
  3. Лишняя жидкость и продукты распада выводятся из организма.

Состав действительно натуральный, все компоненты природного происхождения. Процедура проводится курсом. Курс составляет 10–12 пеленаний.

Итак, что же вы получите по прошествии курса:

  • снижение веса до 8 кг;
  • уменьшение объемов тела до 10 см;
  • кожа выравнивается;
  • снижается аппетит;
  • эмоциональный фон восстанавливается;
  • отеки исчезают;
  • упругость кожного покрова увеличивается.

Заметный результат достигается уже после первой процедуры.

Стоимость в салоне "Азия Спа":

  • "Виски-пеленания" — 3500 руб.
  • "Виски-пеленания" + 30 минут "лепка" — 4000 руб.
  • Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" — 30 000 руб.
  • Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" + "лепка" (30 минут) — 35 000 руб.

Сайт: www.spa-asia.ru
Инстаграм: @instagram.com/asia_spa22

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