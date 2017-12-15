Полезное с приятным: экспресс-похудение с помощью "виски-пеленания"

Кто-то, возможно, думает, что такое название связано с известным алкогольным напитком, но это не так. Дело в том, что процедура приносит невероятные приятные ощущения, вызванные контрастом тепла и прохлады. Этот эффект появляется благодаря биостимуляторам и различным эфирным маслам. Обменные процессы организма ускоряются, устраняя причины возникновения целлюлита.

Этапы обертывания

Жиросжигание. Устранение "апельсиновой корки". Лишняя жидкость и продукты распада выводятся из организма.

Состав действительно натуральный, все компоненты природного происхождения. Процедура проводится курсом. Курс составляет 10–12 пеленаний.

Итак, что же вы получите по прошествии курса:

снижение веса до 8 кг;

уменьшение объемов тела до 10 см;

кожа выравнивается;

снижается аппетит;

эмоциональный фон восстанавливается;

отеки исчезают;

упругость кожного покрова увеличивается.

Заметный результат достигается уже после первой процедуры.

Стоимость в салоне "Азия Спа":

"Виски-пеленания" — 3500 руб.

"Виски-пеленания" + 30 минут "лепка" — 4000 руб.

Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" — 30 000 руб.

Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" + "лепка" (30 минут) — 35 000 руб.

Сайт: www.spa-asia.ru

Инстаграм: @instagram.com/asia_spa22

Информация о ценах действительна на момент публикации