Полезное с приятным: экспресс-похудение с помощью "виски-пеленания"

Когда маленькое черное платье стало слишком маленьким, на помощь придут легендарные обертывания STYX "виски-пеленания". Корректирующие препараты STYX выпускаются крупной австрийской фирмой Styx Naturcosmetik. Она известна как производитель косметологических средств, создание которых базируется на ароматерапии и натуропатии. Важнейшим принципом компании является отказ от любого сырья, которое имеет неприродное происхождение.
Кто-то, возможно, думает, что такое название связано с известным алкогольным напитком, но это не так. Дело в том, что процедура приносит невероятные приятные ощущения, вызванные контрастом тепла и прохлады. Этот эффект появляется благодаря биостимуляторам и различным эфирным маслам. Обменные процессы организма ускоряются, устраняя причины возникновения целлюлита.
Этапы обертывания
- Жиросжигание.
- Устранение "апельсиновой корки".
- Лишняя жидкость и продукты распада выводятся из организма.
Состав действительно натуральный, все компоненты природного происхождения. Процедура проводится курсом. Курс составляет 10–12 пеленаний.
Итак, что же вы получите по прошествии курса:
- снижение веса до 8 кг;
- уменьшение объемов тела до 10 см;
- кожа выравнивается;
- снижается аппетит;
- эмоциональный фон восстанавливается;
- отеки исчезают;
- упругость кожного покрова увеличивается.
Заметный результат достигается уже после первой процедуры.
Стоимость в салоне "Азия Спа":
- "Виски-пеленания" — 3500 руб.
- "Виски-пеленания" + 30 минут "лепка" — 4000 руб.
- Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" — 30 000 руб.
- Курс из 10 сеансов "Виски-пеленаний" + "лепка" (30 минут) — 35 000 руб.
Сайт: www.spa-asia.ru
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Информация о ценах действительна на момент публикации
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