Повышенное чувство зябкости указывает на скрытые проблемы со здоровьем

Навязчивое чувство холода (или повышенная зябкость) может происходить из-за разнообразных нарушений в здоровье, которые протекают долгое время скрытно в орагнизме. Поэтому любям с такими симптомами нужно обратиться к врачу, пишет Medikforum.ru со ссылкой на терапевта Людмилу Гулевич.

Как говорит врач, за процессы, связанные с теплообменом, отвечают печень, сердце, щитовидная и головной мозг. Повышенная зябкость может означать проблемы с функциями этих органов.

Сильно мерзнут прежде всего «незакаленные» люди. Исследования показали, что у таких людей повышенная зябкость связана со слишком слабой прослойкой бурого жира, который помогает намного легче переносить низкие температуры.

Кроме того, повышенная зябкость может быть симптомом такой проблемы со здоровьем, как малокровие (анемия). Из-за анемии кислород плохо поступает к внутренним органам с кровью, в результате чего организм начинает расширять сосуды и расходовать дополнительное тепло.

Другая проблема со здоровьем — пониженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) — тоже может провоцировать повышенную зябкость у человека. Также симптомами гипотиреоза являются слабость и сонливость.

Среди иных причин повышенной зябкости — гипотония (пониженное артериальное давление), сахарный диабет, атеросклероз, сосудистая дистония. Терапевт также отметила, что постоянно мерзнут и люди с лишним весом, так как у них жировая клетчатка сдавливает сосуды и капилляры и нарушает кровоснабжение.

Помимо этого, по словам врача, повышенная зябкость наблюдается при таких проблемах со здоровьем, как дефицит в организме витаминов А, Е, слишком низкая масса тела, недостаток питания. Подобные нарушения ведут к разбалансировке биохимических процессов в печени.

Также повышенная зябкость может говорить о том, что человек находится в стрессе, перерабатывает и его организм испытывает усталость.