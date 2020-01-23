Россиян предупредили о заразности ожирения

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik о том, что при ожирении возможны случаи «социального заражения».

Гинзбург отметил, что главные причины ожирения — малая физическая активность и низкая культура питания. Однако есть и более специфическая причина набора лишнего веса.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое „подражательное поведение“. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению», — считает медик.

Такое поведение, к примеру, можно встретить на работе, где принято совместно отмечать различные праздники. На застольях все начинают есть «глядя друг на друга», получая лишние килограммы.

Есть и другие случаи, когда толстеют «за компанию». Как правило, такая «заразность» встречается в семейных парах.

«Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», — отметил Гинзбург.

Очень толстый кот Степан из Бийска. Скриншот YouTube

По данным Роспотребнадзора за 2019 год, от проблем с лишним весом в России страдает более половины граждан старше 30 лет. В среднем, они живут на 15 лет меньше.

Росстат подсчитал, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин уже имеют ожирение первой, второй и третьей степеней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что лишние килограммы могут стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и, в некоторых случаях, рака.

В Алтайском крае

По данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае.

В 2018 году на 100 тыс. населения региона приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения. Следующие в рейтинге Курганская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.