Россиянам хотят возмещать зарплату за время прохождения диспансеризации

Диспансеризацию с сохранением заработка можно будет пройти по письменному заявлению, следует из законопроекта. Сейчас граждане неохотно проходят диспансеризацию, поскольку для этого нужно брать отгул и терять деньги, говорится в пояснительной записке группы депутатов "Единой России".

В 2016 году против этой инициативы выступило правительство. Диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям, говорилось в отзыве кабмина. Освобождения от работы на один день может быть недостаточно, кроме того, это не соответствует ст. 24 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которая не ограничивает сроки диспансеризации.

Однако депутат Алексей Куринный (КПРФ), ранее работавший главврачом, считает, что одного дня вполне достаточно. Если требуются дополнительные обследования, то это уже второй этап, однако на него выходит около трети граждан, говорит парламентарий.

В Минздраве заявили, что законопроект к ним пока не поступал. Когда это произойдет, ведомство примет участие в его рассмотрении совместно с экспертным

сообществом.