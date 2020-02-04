«Рожаю ежа». Барнаульский уролог рассказал, как образуются камни в почках и сколько нужно пить

По статистике, мочекаменной болезнью страдает каждый пятый житель Алтайского края. В равной мере ей подвержены мужчины и женщины всех возрастов. Врач-уролог краевой медсанчасти МВД Алексей Маевский рассказал, как в организме образуются опасные «жемчужины», сложно ли «родить» камень самостоятельно и что делать, если 30 раз в день бегаешь в туалет.

Почему у людей образуются камни

— У нас эндемичный район по мочекаменной болезни. Виной тому состав воды и экологическая обстановка, которые приводят к нарушению внутренних обменных механизмов, водно-солевого баланса и отложению солей в организме.

В формировании отложений участвует паращитовидная железа, так что она тоже страдает «за компанию». Основной причиной мочекаменной болезни называют наследственность. Если у отца есть склонность к образованию камней, есть большая вероятность передать эту особенность сыну. А то и через поколение или два.

Какие бывают камни

— Есть твердые и мягкие. Если камень мягкий, его невозможно оперировать. Его не видит рентген-аппарат. На рентгене все твердые структуры показываются белым цветом. Так что если камень мягкий, он просто сольется с кишечником в одно темное пятно.

Есть единственный в мире препарат для выведения — блемарен. Его, правда, придется пить полгода, и камень растворится.

Камни. Галька. СС0.

Твердые конкременты — оксалаты, фосфаты, карбонаты и другие — видно на снимках. Есть соли щавелево-уксусной кислоты, их много в капусте. УЗИ покажет все камни.

Некоторые просто рассыпаются в пыль прямо в руках, а другие очень твердые. Есть маленькие и гладкие, как галька, а бывают шипастые, как ежи. У такого камня небольшое основание, из которого торчат десятки острых иголок.

Бывают коралловидные. Они нарастают натурально как ветвистые кораллы и часто занимают всю полость почки, все чашки и лоханку.

Это очень страшно. Раньше их могли удалять только вместе с почкой, в последнее десятилетие научились дробить и извлекать через небольшой боковой разрез.

Камни растут, как жемчужина в раковине: есть небольшой осадок, и на него со всех сторон нарастает все больше отложений.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Может ли камень выйти сам

— У многих камни сами выходят, но иногда застревают в мочеточнике. Есть хронические пациенты, которые «рожают» эти камни направо и налево. 12 камней за год. Как по плану, раз в месяц. У многих один камень вышел в 18 лет, другой — в 60, у некоторых — в 20 лет и больше не образуется.

Мелкие мягкие камни могут выйти песком, но некоторые пациенты оперируются планово. Достаем камни по два, три, а то и пять сантиметров в диаметре.

Если это средний конкремент — до сантиметра, он застревает по дороге к мочевому пузырю. Ему нужно пройти 25−30 сантиметров мочеточника, в котором есть три физиологических сужения, вот где-то там он останавливается.

Что чувствует человек с камнем в мочеточнике

— Камень двигается, разрывая слизистую оболочку и мелкие сосуды. Это сразу глаза на лоб. Боль от почечной колики считается самой сильной. Это даже не пульпит, когда зуб резко заболел.

Больница , операция. CC0

Человек в принципе не может вытерпеть колику. Там достаточно много нервных окончаний, которые раздражаются и дают страшную боль. Как правило, дело доходит до тошноты и рвоты, падает артериальное давление, кружится голова, и человек просто теряет сознание от болевого шока.

Эти ощущения и снять нелегко, приходится применять несколько сильных препаратов. Даже лекарствами у некоторых людей боль не купируется, тогда сразу на операционный стол. Тут два варианта — либо открытая операция, либо эндоскопическая, когда камни дробятся лазером.

Как часто нужно делать УЗИ

— Раз в год обязательно обследоваться всем и на все. Потому что есть очень много скрытых болезней. По статистике, первые жалобы появляются через 5−10 лет после того, как болезнь реально начала развиваться.

Если у вас ничего не болит, это не значит, что вы здоровы. Если сдать все анализы на все, то врачи найдут у каждого минимум 20−25 болезней.

Почки. СС0.

Независимо от того, склонен организм к образованию камней или нет, УЗИ почек делать надо также раз в год. Лучше предупредить заболевание.

Каковы симптомы мочекаменной болезни

— Очень много людей годами ходят с камнями внутри, они не доставляют человеку никаких хлопот, пока не начинаются клинические проявления.

У мочекаменной болезни есть симптомы: сухость во рту (некоторые испытывают колоссальную жажду) и частое мочеиспускание малыми порциями, рези и жжение.

Если есть острая боль в области поясницы, то еще не факт, что это почечная колика. Это может быть что угодно — от апоплексии яичника до хондроза и невралгии. В любом случае если боль терпеть невозможно, то нужно немедленно вызвать скорую помощь, врачи разберутся.

Больница , болезнь. ССО.

Что делать для профилактики болезни

— Практикуют прием растительных препаратов — вытяжки, почки, побеги, корни, листья. Они почти все одинакового состава плюс-минус одна травка. Такие препараты назначают хроническим пациентам.

Принимают их 10−30 дней, потом перерыв в два-три месяца, затем снова. И вот так всю жизнь. Уролесан, цистон, уронефрон, уролитан — их очень много. Можно их пить и если вы здоровы, в качестве профилактики — хуже точно не будет.

Но прием этих препаратов — вовсе не залог того, что камни не образуются. Если есть предрасположенность, то они все равно будут.

Конечно, чтобы сократить риск заболевания, стоит как следует высыпаться и исключить все стрессовые ситуации и переутомления. Нужны правильные чистые продукты без химии, она существенно нарушает обмен веществ. Овощи со своего огорода — идеальный вариант.

Камни. Галька. СС0.

Нужно ли пить больше воды

— Жидкости нужно много — 30 мл на килограмм массы тела в день. То есть если весишь 100 кг, то надо выпивать три литра. При этом имеется в виду не только чистая вода, но и компоты, чай, суп — все, в чем есть жидкость.

Вообще, надо пить столько, чтобы моча всегда была светло-желтого цвета или прозрачная, как сама вода.

Если она темная или насыщенно-желтая — значит, концентрированная, и это очень плохо. Чем больше пьет человек, тем чаще мочится и тем лучше работают почки, так что все соли могут выходить без образования камней.

Без достаточного количества жидкости моча все время циркулирует, и соли выпадают в осадок.

Трудно, правда, говорить о качестве воды, которую продают в магазинах: есть ли там заявленные 300 метров скважины или ее из-под крана налили.

Почки. СС0.

Отдают ли хирурги прооперированным пациентам их камни

— Да. Иногда это целые булыжники — занимают почти весь мочевой пузырь целиком. Пациент по 30−40 раз ходит в туалет — и все по капельке. Однажды мы достали из мочевого пузыря камень размером со страусиное яйцо.

Если камень небольшой, то пациенты просверливают в нем дырочку и вешают на шею на память. Многие жители края из своих камней могут целые бусы сделать.