Сам себе враг. Алтайский ревматолог рассказала, как нас может уничтожить собственный иммунитет

В отделении ревматологии краевой клинической больницы лежат пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Они развиваются, когда собственный иммунитет расценивает клетки организма как враждебные и уничтожает их. Это артриты, васкулиты, красная волчанка, болезнь Бехтерева и другие. О том, почему молодеют ревматические патологии и при чем здесь ожирение, спорт и кариес, рассказала заведующая отделением Наталья Зяблова.

Краткое содержание

Артрит в 20 лет

— Правда ли , что ревматические аутоиммунные болезни молодеют?

— Существенно. В принципе, они всегда были распространены среди людей разных возрастов, в том числе среди молодежи и детей. Но сейчас происходит постепенное объединение «детской» и «взрослой» ревматологии.

В нашем отделении мы заметили, что в последние пять лет молодых пациентов стало больше. Воспалительными заболеваниями суставов, в том числе ревматоидным артритом, раньше начинали болеть в возрасте 30−50 лет. Сейчас все больше пациентов 20−30-летнего возраста. Около 40−50% наших пациентов из этой возрастной группы.

— С чем это связано?

— Сложно сказать однозначно. Многие факторы современной жизни влияют на «омоложение» заболеваний. И эта тенденция касается не только России, но и других стран мира.

Хочу подчеркнуть, что молодые пациенты — гормонально активные, и болезнь у них протекает более агрессивно.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова Марина Галдина

— Алтайский край был признан одним из самых толстых регионов. Лишний вес влияет на развитие аутоиммунных заболеваний?

— Неизбежно. Зачастую это звенья одного процесса. Избыточный вес приводит к повышенной нагрузке на суставы. Такое механическое повреждение суставов запускает воспаление.

Травмированные ткани активизируют иммунитет, который со временем становится неконтролируемым. Так и развиваются ревматологические заболевания.

Ожирение также влияет на внутренние органы. Излишние клетки жира в печени или сосудах могут привести к тому, что иммунитет будет атаковать их как чужеродные.

Еще одна проблема заключается в неразумных диетах и злоупотреблении чрезмерными физическими нагрузками. Якобы для того, чтобы бороться с ожирением. Но ко всему нужно подходить с умом.

Признаны полезными для здоровья и сбалансированными циклические нагрузки низкой или умеренной мощности: ходьба, велосипед, плавание.

После таких занятий у человека еще должна оставаться энергия. Нагрузка, после которой человек пришел домой и упал без сил, — экстремальная и опасная.

— Какие еще изменения в организме могут взбесить иммунитет?

— Причин много. Известные всем — высокое содержание холестерина в крови, сахарный диабет, курение и многое другое.

Все это приводит к изменениям в сосудах: их стенки пропитываются сахаром, в них появляются холестериновые бляшки.

В результате страдают и повреждаются многие органы. Иммунитет распознает такие измененные сосуды и ткани как чужеродные и атакует их.

Беги к врачу

— Некоторые ревматологи могут сначала направить пациента , например , к стоматологу или отоларингологу. Почему?

— Ревматологические заболевания многогранны. Мы обращаемся за помощью к другим узким специалистам для дополнительной диагностики, а возможно, и для согласования терапии. Могут привлекаться стоматологи, эндокринологи, пульмонологи, невропатологи, отоларингологи и другие врачи.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова Марина Галдина

— Грубо говоря , если у человека больные зубы или он постоянно болеет ангинами — это может привести к более серьезным заболеваниям?

— Верно. Если есть очаг инфекции в организме и сам организм с ним не может справиться, то такой человек попадает в группу риска ревматологической патологии.

— Как человеку понять , что ему нужно обратиться именно к ревматологу?

— Этот вопрос постоянно поднимается в медицинских сообществах, в том числе ревматологов. Но сама постановка вопроса — как научить пациента распознавать у себя симптомы — некорректна. Так быть не должно. К ревматологу должен направить именно врач. Чаще это терапевт. Поэтому и существует, крепнет диспансеризация.

Например, терапевт может заподозрить ревматоидный артрит по трем простым симптомам: боль при небольшом сжатии кисти или стопы, утренняя скованность в каком-то отделе опорно-двигательного аппарата, отечность хотя бы одного сустава. Все это — повод отправить на консультацию к ревматологу для постановки точного диагноза.

Лекарства через «мостик»

— Часто , когда люди обращаются к терапевту с жалобами на боль в суставах , им прописывают нестероидные противовоспалительные средства. С такой терапией не упустят более серьезные заболевания?

— Сначала врач осматривает пациента и решает, что делать дальше. Если требуется — назначает нестероидные противовоспалительные препараты. Они уменьшают воспаление, а значит, и боль. Это одна из целей лечения наших пациентов.

Назначенная терапия контролируется во время следующего визита к врачу. Он оценивает эффективность и безопасность выбранной тактики лечения. В том числе дает оценку симптомам — прогрессируют или нет.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова Марина Галдина

— Если человек все-таки попал в больницу , к какому лечению он должен быть готов?

— Лучше, если это произойдет при ранней фазе заболевания. Тогда лечение будет более эффективным. Можно добиться многолетней ремиссии, и пациент будет чувствовать себя здоровым.

Но чаще к нам попадают с уже тяжелыми проявлениями болезни. Чтобы подавить полыхающее воспаление, мы можем назначать гормональные противовоспалительные вещества. Они очень эффективные, но, к сожалению, имеют побочные эффекты.

Поэтому если мы используем гормональные препараты, то по системе короткого курса Bridge Therapy — терапия-«мостик».

— Как работает этот «мостик»?

— Наша главная цель — остановить развитие заболевания, остановить повреждение органов и систем.

Для этого мы назначаем так называемую специфическую базисную терапию. Это иммуносупрессоры — лекарства, которые подавляют повышенную активность иммунитета. Но действовать они начинают не сразу.

Поэтому на время нам нужен тот самый короткий «мостик» из быстрых гормональных веществ, который сдерживает разрушающее ткани воспаление, пока не начнут действовать иммуносупрессоры.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова Анна Зайкова

— Гормональную терапию назначают даже детям?

— Дети — особые пациенты. Их аутоиммунные болезни проходят очень агрессивно, с лихорадкой, общей интоксикацией, с поражением внутренних органов. Состояние маленького пациента настолько тяжелые, что нет возможности ждать.

Требуется срочно подавлять воспаление. Для этого могут назначать гормональные препараты наряду с другими эффективными видами лечения.

Таргетная помощь

— Есть ли современные препараты для лечения ревматических болезней?

— Есть. Генно-инженерные биологические препараты — альтернативный путь лечения. По сути это иммуноглобулины, антитела. Они работают очень избирательно — блокируют выборочно конкретный фактор воспаления, определенную мишень. Такие препараты назначают, так как около 15% пациентов не отвечают на стандартное лечение и заболевание прогрессирует.

Но даже генно-инженерные лекарства со временем становятся неэффективными. Приходится изменять терапию. И у этой группы препаратов возможны побочные эффекты.

— Как часто назначают такие препараты?

— Конечно, это не рутинная практика. Назначить такой вид терапии или нет, решает врачебная комиссия. В любом случае это связано с тяжелым течением заболевания и неэффективностью других видов лечения.

Сбежать не удастся

— Есть ли смысл при аутоиммунном заболевании поменять место жительства?

— Нельзя сказать однозначно, надо пробовать. Часто люди с заболеваниями суставов мигрируют в более южные регионы и отмечают, что заболевание протекает легче в тепле.

Но солнце — один из факторов развития других аутоиммунных заболеваний. И иногда люди возвращаются уже с иными диагнозами, которых у них раньше не было: васкулиты и другие.

Например, в Турции очень много людей подвержены болезни Бехчета — это тяжелейшее заболевание с потерей зрения и другими повреждениями. В Японии свои тяжелые васкулиты.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова с коллективом Анна Зайкова

— А что с нашими соседями , например Казахстаном?

— Там регистрируется много случаев болезни Бехтерева — тяжелейшее заболевание, которое может привести к полной обездвиженности позвоночника и суставов.

Считается, что болезнью Бехтерева чаще болеют мужчины. Но к нам из Казахстана с этим заболеванием приезжают и женщины.

Хотя в целом климат здесь носит вторичную причинность. Генетическая предрасположенность — все же лидер в развитии ревматических заболеваний.

— А какое аутоиммунное заболевание лидирует в Алтайском крае?

— У нас болеют ревматоидным артритом, в последнее время его стало очень много, системными болезнями соединительной ткани, васкулитами. И болезни становятся все более агрессивными, обычная терапия помогает не всегда.

— Что еще влияет на распространение ревматических болезней?

— Факторов много. Возможно, влияет и миграция населения — люди стали очень мобильными. Например, все чаще среди европейцев возникают васкулиты, которые всегда были присущи южным народам.

Постоянные генетические изменения в человеке, животных, растениях, микроорганизмах неизбежно сказываются на возможностях организма, развитии болезней.

— Где эффективнее лечат — в России или за границей?

— Опыт и профессионализм российских ревматологов не уступает зарубежному. Российские врачи используют технологии лечения, признанные во всем мире.

Хочу напомнить, что в Алтайском крае ревматологическая служба представлена тремя взрослыми стационарными отделениями и одним детским, дневными стационарами и амбулаторными приемами в нескольких поликлиниках и диагностических центрах края.

О чем еще рассказал собеседник

Почему крутит колени

— Почему ломит суставы на холодную погоду? Происходит спазм сосудов и изменение питания какого-то конкретного сустава. А если в нем есть скрытая проблема, при недостатке кровоснабжения она становится очевидной. Появляется боль — это сигнал организма: «Со мной что-то не так!»

Конечно, это не всегда серьезная воспалительная проблема. Это могут быть первые сигналы артроза, начальные его проявления. Даже неправильная стелька в обуви может дать первый толчок изменению суставов.

Тут важно не упустить момент, пока организм не начнет «кричать» о более серьезных проблемах. Поэтому ломка суставов — это повод для обращения к специалисту.

Заведующая ревматологическим отделением краевой клинической больницы Наталья Зяблова Анна Зайкова

Могут ли аутоиммунные заболевания передаться по наследству

— Риск существенный. Но болезнь может наследоваться в рецессивной форме, тогда ее развитие зависит от провоцирующих факторов, например гормонального взрыва в переходном возрасте или во время беременности.

Гораздо важнее самим родителям с ревматическими заболеваниями подготовиться к рождению ребенка. Некоторые начинают отказываться от терапии, якобы она может повлиять на малыша.

При этом люди совершенно забывают, что их неконтролируемый иммунитет несет большую опасность для ребенка.

Беременность нужно планировать только тогда, когда болезнь у будущих мамы или папы находится в состоянии ремиссии или низкой активности.

Сейчас проводятся исследования по изменению генома во время беременности. Но я к этому отношусь настороженно. В глобальном смысле пока все это на грани фантастики.

Специфика наблюдения за детьми

— Обязательно необходимо предупредить педиатра о заболевании. Детям нельзя болеть — любая мелочь может спровоцировать аутоиммунную вспышку в организме. Поэтому нужно проводить профилактические мероприятия, закаливаться, следовать прививочному графику, но и не ставить все прививки сразу.

Не вакцинировать ребенка, если он в этот момент чем-то болеет. И тщательно продумывать каждый шаг.