Стало известно, чем опасно куриное мясо

Не всегда куриное мясо может быть полезным. Хотя распространено мнение, что оно диетическое и очень полезно для больных людей.

Говоря о вреде мяса куры, в первую очередь, имеется в виду мясо бройлерных цыплят. Их выращивают промышленным способом на специализированных птицефабриках, указывает indeyka.by.

Однако при выращивании бройлеров большинство производителей не соблюдают основных правил. И цыплят щедро кормят антибиотиками в профилактических целях, чтобы снизить риски заболеваемости птиц и повысить доходы.

Опасность

Накаченное антибиотиками мясо опасно привыканием к тем или иным препаратам. А это снижает эффективность лечения антибиотиками при заболеваниях.

Еще одна опасность, которую несет в себе мясо бройлерных кур. Это гормоны, на которые тоже не скупятся производители курятины при вскармливании птицы. Гормоны значительно ускоряют и увеличивают рост цыплят. Для женщин употребление в пищу такого мяса чревато гормональным сбоем, а у мужчин избыток эстрогена может стать причиной ранней импотенции и бесплодия.

Снизить риски

Конечно, не все куриное мясо опасно. Если покупать курятину у проверенных поставщиков, можно снизить риски. И важно понимать, что в отдельных частях тушки птицы концентрируются все вредные вещества, попадающие в ее организм с кормом.

Это кожа, крылышки и ножки.

А у курицы гриль — огромное количество холестерина и ненужных жиров.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса уже снизили оптовые цены на тушку бройлера.

Антимонопольная служба заявила о необоснованном повышении цен как на мясо кур, так и на другие продукты.

Уже снизили цены "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье".

Между тем крупнейший производитель мяса птицы на Алтае приостановит свою работу. Приостановка завода по разделке и фасовке мяса птицы в Бийске связано с модернизацией объекта.

В частности, на предприятии планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку.