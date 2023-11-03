Стало известно, чем опасно куриное мясо

Говоря о вреде мяса куры, в первую очередь, имеется в виду мясо бройлерных цыплят. Их выращивают промышленным способом на специализированных птицефабриках, указывает indeyka.by.
Однако при выращивании бройлеров большинство производителей не соблюдают основных правил. И цыплят щедро кормят антибиотиками в профилактических целях, чтобы снизить риски заболеваемости птиц и повысить доходы.
Опасность
Накаченное антибиотиками мясо опасно привыканием к тем или иным препаратам. А это снижает эффективность лечения антибиотиками при заболеваниях.
Еще одна опасность, которую несет в себе мясо бройлерных кур. Это гормоны, на которые тоже не скупятся производители курятины при вскармливании птицы. Гормоны значительно ускоряют и увеличивают рост цыплят. Для женщин употребление в пищу такого мяса чревато гормональным сбоем, а у мужчин избыток эстрогена может стать причиной ранней импотенции и бесплодия.
Снизить риски
Конечно, не все куриное мясо опасно. Если покупать курятину у проверенных поставщиков, можно снизить риски. И важно понимать, что в отдельных частях тушки птицы концентрируются все вредные вещества, попадающие в ее организм с кормом.
Это кожа, крылышки и ножки.
А у курицы гриль — огромное количество холестерина и ненужных жиров.
Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса уже снизили оптовые цены на тушку бройлера.
Антимонопольная служба заявила о необоснованном повышении цен как на мясо кур, так и на другие продукты.
Уже снизили цены "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье".
Между тем крупнейший производитель мяса птицы на Алтае приостановит свою работу. Приостановка завода по разделке и фасовке мяса птицы в Бийске связано с модернизацией объекта.
В частности, на предприятии планируется увеличить мощности морозильных камер и изменить технологическую цепочку.