4 марта
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Здоровье

Стало известно, как голодание влияет на организм

Ученые зафиксировали полезные последствия голодания, сообщает "Лента.ру".

Диета. Похудение.
Диета. Похудение.
СС0

Оказалось, что в течение длительных периодов голодания в организме происходят изменения, полезные для здоровья.

Так, во время голодания организм меняет источник энергии. Он переходит от калорий в пище к использованию собственных жировых запасов.

Источники энергии переключаются с глюкозы на жир в организме в течение первых двух или трех дней.

Даже в течение трех дней приема пищи после голодания вес остался на прежнем уровне — потеря мышечной массы почти полностью прекратилась, но жировая масса осталась прежней.

Ранее диетолог рассказала о вреде интервального голодания.

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