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«Тайд» или кипячение. Как утилизировать маску и не превратить ее в ферму по разведению инфекций

Если вы носите одну и ту же маску с марта, срочно выбросите эту гадость, вымойте руки с мылом и читайте наш текст. Altapress.ru разбирался, чем опасны использованные медицинские маски и как их следует утилизировать, чтобы не распространять инфекции.

Маска.
Маска.
altapress.ru

Как утилизируются маски

Весной представители российского отделения Гринписа просили Роспотребнадзор создать систему сбора медотходов населения, потому что масочный режим ведет к увеличению количества потенциально опасного мусора.

Ирина Переладова,
главный эпидемиолог Алтайского края:

— Медицинская маска состоит из трех слоев. Верхний, который смотрит на улицу, имеет влагостойкое покрытие. Ближний к лицу — гипоаллергенный, так как контактирует с кожей лица. Между ними — фильтр. Как и любой фильтр, он имеет обыкновение накапливать все: органические и неорганические частички, пот. Маски фильтруют механические частички, но вместе с тем и сдерживают, накапливают возбудители респираторных вирусных инфекций. Теплая влажная среда — очень хороший субстрат для размножения организмов.

Давайте решим задачку. Допустим, в Барнауле сейчас живет 697 тыс. человек. Возьмем долю трудоспособного населения — 67%. Это где-то 467 тыс. человек. Если предположить, что все они отправились на 8-часовой рабочий день и, как и следует, меняли одноразовые маски каждые два часа, то за день в городе появилось бы 1 млн 868 тыс. единиц потенциально опасного мусора. А за неделю — 13 млн 76 тыс. Это мы не учитывали походы в магазин, дорогу домой, а также ношение и утилизацию масок детьми, пенсионерами и т. д.

«Ежедневно вне больниц образуется 15 млн единиц медицинских отходов», — об этом в эфире «Говорит Москва» сказал Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В октябре он также предлагал отдельно утилизировать СИЗы.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

В некоторых регионах устанавливают отдельные контейнеры для средств защиты. К примеру, один из регоператоров Иркутской области собирает использованные перчатки и маски и сжигает их на Ангарском полигоне. В Барнауле специальные контейнеры есть, например, у магазинов «Лента». Их установили по рекомендации Роспотребнадзора. Пресс-служба сети нам ответила, что использованные маски вывозятся в составе ТБО — то есть на полигон.

Как отмечал Интерфакс, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендовала утилизировать маски как бытовые отходы, так как они представляют опасность только при снятии, а по прошествии некоторого времени — нет.

Ирина Переладова,
главный эпидемиолог Алтайского края:

— Есть санитарные правила, которые четко регулируют этот понятийный вопрос: медицинские отходы образуются только в медицинских организациях. Все, что используется в быту, — это бытовые отходы. То, как утилизируют мусор в медорганизациях, — это их вопрос, в каждой есть свои условия по обращению с медицинскими отходами.

Эпидемиологи рекомендуют, прежде чем выкидывать маску в мусорную корзину, вложить ее в полиэтиленовый пакет и завязать. После, конечно же, вымыть руки.

Музей, маска, карантин
Музей, маска, карантин
СС0

Чем опасна маска

Чтобы не заразиться от обычной медицинской маски, ее рекомендуют менять каждые два-три часа. Иначе вы рискуете весь день носить на лице ферму по разведению инфекций.

Перепутав маски (надев чужую), теоретически можно заразиться. И не обязательно коронавирусом: если у человека, чью маску вы надели, герпес, то с большой вероятностью он появится и у вас.

Хватает ли масок

Во время весеннего масочного дефицита в регионе стали быстро разворачивать производства средств защиты. На 15 мая в Алтайском крае 21 предприятие производило СИЗы. В сентябре правительство Москвы отправило в Алтайский край 18 фур с гуманитарной помощью больницам — по 500 тыс. защитных костюмов и медицинских масок в каждой.

Ирина Переладова,
главный эпидемиолог Алтайского края:

— В марте был зарегистрирован первый случай заболевания, и мы уже девять месяцев практически живем в сложной ситуации. На сегодняшний день проблем с масками нет ни в одном регионе Российской Федерации. Даже появилось некоторое разнообразие, я говорю о детских масках — красивых, ярких, с рисунками. Эта красота с психологической точки зрения заинтересовывает детей и помогает соблюдать меры профилактики.

Швеи предприятия &quot;Алтаймедтехника&quot; шьют &quot;экономичные&quot; маски от гриппа.
Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа.
Олег Богданов

Безопасность многоразовых масок

Ирина Переладова,
главный эпидемиолог Алтайского края:

— Медицинские маски, одежда — все это имеет определенные степени защиты и регистрационные удостоверения, которые говорят об их безопасности, надежности и эффективности. В этой гарантии их преимущество перед бытовыми изделиями.

ВОЗ советует выбирать тканевые маски не менее чем из трех слоев. Внутренний должен хорошо впитывать влагу, он может быть из хлопка, средний — из нетканого материала (полипропилен), а внешний — из влагонепроницаемого (полиэстер и др.). После использования такие маски нужно класть в пакет и каждый день стирать при температуре 60 градусов.

Роспотребнадзор анализировал эффективность использования масок и антисептика. По его данным, риск заражения респираторными инфекциями у тех, кто носил маску и обрабатывал руки, был в 1,8 раза ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Недавно ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок. Теперь СИЗы рекомендовано носить и внутри, и вне помещений, независимо от соблюдения дистанции. Это касается и взрослых, и детей от 12 лет. Детям до 5 лет носить маску не рекомендуется.

С 30 октября в Алтайском крае обязательно нужно надевать маску в лифте и на парковке.

Полиция.
Полиция.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как носить маску

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:

— она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— медицинскую маску носить нужно темной стороной снаружи и светлой, антиаллергической, внутрь;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, а если все-таки коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить, предварительно поместив в полиэтиленовый мешок;

— при уходе за больным после окончания контакта маску следует немедленно снять, затем незамедлительно и тщательно вымыть руки.

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