«Тайд» или кипячение. Как утилизировать маску и не превратить ее в ферму по разведению инфекций

Если вы носите одну и ту же маску с марта, срочно выбросите эту гадость, вымойте руки с мылом и читайте наш текст. Altapress.ru разбирался, чем опасны использованные медицинские маски и как их следует утилизировать, чтобы не распространять инфекции.

Как утилизируются маски

Весной представители российского отделения Гринписа просили Роспотребнадзор создать систему сбора медотходов населения, потому что масочный режим ведет к увеличению количества потенциально опасного мусора.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

— Медицинская маска состоит из трех слоев. Верхний, который смотрит на улицу, имеет влагостойкое покрытие. Ближний к лицу — гипоаллергенный, так как контактирует с кожей лица. Между ними — фильтр. Как и любой фильтр, он имеет обыкновение накапливать все: органические и неорганические частички, пот. Маски фильтруют механические частички, но вместе с тем и сдерживают, накапливают возбудители респираторных вирусных инфекций. Теплая влажная среда — очень хороший субстрат для размножения организмов.

Давайте решим задачку. Допустим, в Барнауле сейчас живет 697 тыс. человек. Возьмем долю трудоспособного населения — 67%. Это где-то 467 тыс. человек. Если предположить, что все они отправились на 8-часовой рабочий день и, как и следует, меняли одноразовые маски каждые два часа, то за день в городе появилось бы 1 млн 868 тыс. единиц потенциально опасного мусора. А за неделю — 13 млн 76 тыс. Это мы не учитывали походы в магазин, дорогу домой, а также ношение и утилизацию масок детьми, пенсионерами и т. д.

«Ежедневно вне больниц образуется 15 млн единиц медицинских отходов», — об этом в эфире «Говорит Москва» сказал Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В октябре он также предлагал отдельно утилизировать СИЗы.

Маски. Коронавирус. Анна Зайкова.

В некоторых регионах устанавливают отдельные контейнеры для средств защиты. К примеру, один из регоператоров Иркутской области собирает использованные перчатки и маски и сжигает их на Ангарском полигоне. В Барнауле специальные контейнеры есть, например, у магазинов «Лента». Их установили по рекомендации Роспотребнадзора. Пресс-служба сети нам ответила, что использованные маски вывозятся в составе ТБО — то есть на полигон.

Как отмечал Интерфакс, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендовала утилизировать маски как бытовые отходы, так как они представляют опасность только при снятии, а по прошествии некоторого времени — нет.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

— Есть санитарные правила, которые четко регулируют этот понятийный вопрос: медицинские отходы образуются только в медицинских организациях. Все, что используется в быту, — это бытовые отходы. То, как утилизируют мусор в медорганизациях, — это их вопрос, в каждой есть свои условия по обращению с медицинскими отходами.

Эпидемиологи рекомендуют, прежде чем выкидывать маску в мусорную корзину, вложить ее в полиэтиленовый пакет и завязать. После, конечно же, вымыть руки.

Музей , маска , карантин СС0

Чем опасна маска Чтобы не заразиться от обычной медицинской маски, ее рекомендуют менять каждые два-три часа. Иначе вы рискуете весь день носить на лице ферму по разведению инфекций. Перепутав маски (надев чужую), теоретически можно заразиться. И не обязательно коронавирусом: если у человека, чью маску вы надели, герпес, то с большой вероятностью он появится и у вас.

Хватает ли масок

Во время весеннего масочного дефицита в регионе стали быстро разворачивать производства средств защиты. На 15 мая в Алтайском крае 21 предприятие производило СИЗы. В сентябре правительство Москвы отправило в Алтайский край 18 фур с гуманитарной помощью больницам — по 500 тыс. защитных костюмов и медицинских масок в каждой.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

— В марте был зарегистрирован первый случай заболевания, и мы уже девять месяцев практически живем в сложной ситуации. На сегодняшний день проблем с масками нет ни в одном регионе Российской Федерации. Даже появилось некоторое разнообразие, я говорю о детских масках — красивых, ярких, с рисунками. Эта красота с психологической точки зрения заинтересовывает детей и помогает соблюдать меры профилактики.

Швеи предприятия «Алтаймедтехника» шьют «экономичные» маски от гриппа. Олег Богданов

Безопасность многоразовых масок

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

— Медицинские маски, одежда — все это имеет определенные степени защиты и регистрационные удостоверения, которые говорят об их безопасности, надежности и эффективности. В этой гарантии их преимущество перед бытовыми изделиями.

ВОЗ советует выбирать тканевые маски не менее чем из трех слоев. Внутренний должен хорошо впитывать влагу, он может быть из хлопка, средний — из нетканого материала (полипропилен), а внешний — из влагонепроницаемого (полиэстер и др.). После использования такие маски нужно класть в пакет и каждый день стирать при температуре 60 градусов.

Роспотребнадзор анализировал эффективность использования масок и антисептика. По его данным, риск заражения респираторными инфекциями у тех, кто носил маску и обрабатывал руки, был в 1,8 раза ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Недавно ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок. Теперь СИЗы рекомендовано носить и внутри, и вне помещений, независимо от соблюдения дистанции. Это касается и взрослых, и детей от 12 лет. Детям до 5 лет носить маску не рекомендуется.

С 30 октября в Алтайском крае обязательно нужно надевать маску в лифте и на парковке.

Полиция. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как носить маску

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:



— она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— медицинскую маску носить нужно темной стороной снаружи и светлой, антиаллергической, внутрь;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, а если все-таки коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить, предварительно поместив в полиэтиленовый мешок;

— при уходе за больным после окончания контакта маску следует немедленно снять, затем незамедлительно и тщательно вымыть руки.