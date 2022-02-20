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Здоровье

В Алтайский край вновь отправили московских врачей для борьбы с ковидом

Власти Москвы направили в Алтайский край и еще восемь регионов бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что в столице накопили самый большой в стране опыт борьбы с ковидом.

«Сейчас преодолен пик заболеваемости и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели», — пояснила она.

В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением ковида в московских стационарах и поликлиниках.

Ракова уточнила, что медиков направили в Алтайский край, Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию, Амурскую, Курскую, Саратовскую и Нижегородскую области.

Кстати, в ноябре 2020 года для борьбы с коронавирусной заразой в Алтайский край прибыл медицинский десант из Москвы.

В октябре 2020 года спасать Республику Алтай от коронавируса прибыли врачи известного московского медцентра.

Напомним, в крае третьи сутки ставят рекорды по выздоровлениям — за минувший день ковид победили 10 904 пациента.

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