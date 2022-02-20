В Алтайский край вновь отправили московских врачей для борьбы с ковидом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что в столице накопили самый большой в стране опыт борьбы с ковидом.
«Сейчас преодолен пик заболеваемости и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели», — пояснила она.
В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением ковида в московских стационарах и поликлиниках.
Ракова уточнила, что медиков направили в Алтайский край, Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию, Амурскую, Курскую, Саратовскую и Нижегородскую области.
Кстати, в ноябре 2020 года для борьбы с коронавирусной заразой в Алтайский край прибыл медицинский десант из Москвы.
В октябре 2020 года спасать Республику Алтай от коронавируса прибыли врачи известного московского медцентра.
Напомним, в крае третьи сутки ставят рекорды по выздоровлениям — за минувший день ковид победили 10 904 пациента.