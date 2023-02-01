1 февраля
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Здоровье

В Алтайском крае нашли нарушения в Локтевской ЦРБ после обращений медиков

Минздрав Алтайского края нашел нарушения в Локтевской ЦРБ после обращений медиков, сообщают в пресс-службе ведомства.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru

Минздрав направил в ЦРБ делегацию для проверки. В нее включили начальника отдела по вопросам госслужбы и кадров, начальника отдела финансового контроля и главного внештатного специалиста скорой помощи. По результатам выявили нарушения.

Ранее от медиков скорой поступили жалобы на низкую зарплату и условия труда.

Специалисты проверили документы по учету и оплате труда, медицинское оборудование и машины скорой помощи. Они обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима и нерациональное использование автопарка.

Ранее жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка в больнице.

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