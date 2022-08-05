В России ожидается рост заболеваемости ковидом до 50 тысяч случаев в сутки

«Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45−50 тысяч», — уточнил Анатолий Альтштейн.
По его оценке, максимальное число заболевших COVID-19 придется на конец августа.
Напомним, главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рекомендовал жителям региона пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в связи с тем, что прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. Главный эпидемиолог региона Ирина Переладова прогнозирует, что шестая волна начнется в августе-сентябре.