Уролог Александр Лубенников предупредил о возможных проблемах в сексуальной жизни при постоянном приеме обезболивающих и антигистаминных препаратов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (обезболивающих) без назначения врача может негативно сказаться на мужском здоровье.

Также вред потенции могут нанести антигистаминные лекарства и препараты от изжоги.

Кроме того, уролог подчеркнул, что пожилые мужчины часто принимают лекарства от давления, мочегонные средства, антидепрессанты и медикаменты для подавления психики. Все эти препараты также могут вызывать проблемы с эрекцией.

Ранее сообщалось, что онколог рассказал о тревожных симптомах болезней легких.

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