Отмечается, что длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (обезболивающих) без назначения врача может негативно сказаться на мужском здоровье.
Также вред потенции могут нанести антигистаминные лекарства и препараты от изжоги.
Кроме того, уролог подчеркнул, что пожилые мужчины часто принимают лекарства от давления, мочегонные средства, антидепрессанты и медикаменты для подавления психики. Все эти препараты также могут вызывать проблемы с эрекцией.
Ранее сообщалось, что онколог рассказал о тревожных симптомах болезней легких.
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