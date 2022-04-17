17 апреля
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Здоровье

Врач объяснил, почему боль в горле может привести к болезни сердца

Отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал радио Sputnik, что воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям.

Горло.
Горло.
СС0

Зайцев отметил, что боль в горле зачастую не воспринимается как опасный симптом, однако это может сигнализировать о воспалении небных миндалин, которое создает угрозу для сердца.

«Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины, или, как их называют в простонародье, гланды, могут влиять на сердце», — отметил он.

По его словам, небные миндалины — это орган, который отвечает за местный иммунитет и защищает организм от различных инфекций, в частности, от стрептококка.

«Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток», — пояснил Зайцев.

Стрептококковая инфекция поражает мышцы и соединительные ткани человека, сердце тоже может от нее пострадать.

В итоге может развиться эндокардит (поражение внутренней оболочки сердца) или бактериальный миокардит (поражение сердечной мышцы), который может стать причиной инвалидности.

Зайцев назвал признаки, указывающие на вероятность развития осложнений на сердце после воспаления в горле: это аритмия и боли в груди — не резкие, а ноющие, давящие.

«Врач разберется, что с пациентом в текущий момент: ангина, обострение хронического тонзиллита или, может, пациент просто паникер, и назначит правильное лечение», — подчеркнул медик.

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