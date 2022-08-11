В России зафиксировано уже 18,7 млн случаев коронавирусной инфекции. В августе Роспотребнадзор фиксирует рост и предупреждает о повышении рисков заболеть COVID-19.

С заботой о Вашем здоровье!

7 причин сделать прививку от COVID-19 в АСКО-МЕД

Если вы переболели короновирусной инфекцией или делали прививку более 6 месяцев назад , вам необходимо повысить уровень антител с помощью прививки.



Спутник Лайт в наличии в «АСКО-МЕД». Именно этот препарат рекомендован для поддержания иммунитета взрослых с 18 лет , кто уже переболел и для ревакцинации.



Здесь подберут удобное ВАМ время , ведется предварительная запись.



Перед вакцинацией проводится внимательный и подробный осмотр. Прививку сделают только в случае , когда нет противопоказаний.



Перед инъекцией врач знакомит с данными о вакцине: срок годности , серия и прочее.



Медики имеют огромный опыт , т.к. ежегодно «АСКО-МЕД» посещают более 30 тыс. человек. Клиенты отмечают , что процедура проходит практически безболезненно.



После вакцинации присваивается QR-код людям с российским гражданством , иностранным гражданам выдаётся сертификат.





С заботой о Вашем здоровье! Источник: «АСКО-МЕД»

Сделайте прививку от коронавирусной инфекции в «АСКО-МЕД» (для иностранных и российских граждан), по адресу: на Мало-Олонская, 17.

Стоимость услуги: 1500 руб.

Название препарата: Спутник Лайт, применяется для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации взрослых с 18 лет.

Для пенсионеров действует скидка, для иностранных студентов* - спеццена 1200 рублей!

Коронавирус. Пандемия. CC0

Так же в «АСКО-МЕД» можно узнать уровень антител в крови. Сделайте анализ крови на антитела к Covid-19 Ig G (количественный).

Стоимость услуги: 900 руб.

Необходим ПЦР-тест на COVID-19? — Сдайте в «АСКО-МЕД» за 24 часа: БЕСКОНТАКТНО, с выездом на дом или в организацию (для выезда за границу формируется справка с сайта gosuslugi.ru).

Забор крови из вены. Источник: «АСКО МЕД»

Предложение ограничено, успейте записаться! Вакцинация от COVID-19 также доступна в поликлиниках города Барнаула бесплатно.

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Здоровья вам!

«АСКО-МЕД-ПЛЮС»

8 800 555 84 09

asko-med.ru

С заботой о Вашем здоровье!

* При предъявлении студенческого удостоверения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.