11 августа
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Здоровье

Заболеваемость COVID-19 растет: Спутник Лайт — в АСКО МЕД

В России зафиксировано уже 18,7 млн случаев коронавирусной инфекции. В августе Роспотребнадзор фиксирует рост и предупреждает о повышении рисков заболеть COVID-19.

С заботой о Вашем здоровье!
С заботой о Вашем здоровье!
Источник: «АСКО-МЕД»

7 причин сделать прививку от COVID-19 в АСКО-МЕД

  1. Если вы переболели короновирусной инфекцией или делали прививку более 6 месяцев назад, вам необходимо повысить уровень антител с помощью прививки.

  2. Спутник Лайт в наличии в «АСКО-МЕД». Именно этот препарат рекомендован для поддержания иммунитета взрослых с 18 лет, кто уже переболел и для ревакцинации.

  3. Здесь подберут удобное ВАМ время, ведется предварительная запись.

  4. Перед вакцинацией проводится внимательный и подробный осмотр. Прививку сделают только в случае, когда нет противопоказаний.

  5. Перед инъекцией врач знакомит с данными о вакцине: срок годности, серия и прочее.

  6. Медики имеют огромный опыт, т.к. ежегодно «АСКО-МЕД» посещают более 30 тыс. человек. Клиенты отмечают, что процедура проходит практически безболезненно.

  7. После вакцинации присваивается QR-код людям с российским гражданством, иностранным гражданам выдаётся сертификат.

С заботой о Вашем здоровье!
С заботой о Вашем здоровье!
Источник: «АСКО-МЕД»

Сделайте прививку от коронавирусной инфекции в «АСКО-МЕД» (для иностранных и российских граждан), по адресу: на Мало-Олонская, 17.

  • Стоимость услуги: 1500 руб.

Название препарата: Спутник Лайт, применяется для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации взрослых с 18 лет.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Так же в «АСКО-МЕД» можно узнать уровень антител в крови. Сделайте анализ крови на антитела к Covid-19 Ig G (количественный).

  • Стоимость услуги: 900 руб.

Необходим ПЦР-тест на COVID-19? — Сдайте в «АСКО-МЕД» за 24 часа: БЕСКОНТАКТНО, с выездом на дом или в организацию (для выезда за границу формируется справка с сайта gosuslugi.ru).

Забор крови из вены.
Забор крови из вены.
Источник: «АСКО МЕД»

Предложение ограничено, успейте записаться! Вакцинация от COVID-19 также доступна в поликлиниках города Барнаула бесплатно.

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Здоровья вам!

«АСКО-МЕД-ПЛЮС»

8 800 555 84 09

asko-med.ru

С заботой о Вашем здоровье!


* При предъявлении студенческого удостоверения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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