7 причин сделать прививку от COVID-19 в АСКО-МЕД
- Если вы переболели короновирусной инфекцией или делали прививку более 6 месяцев назад, вам необходимо повысить уровень антител с помощью прививки.
- Спутник Лайт в наличии в «АСКО-МЕД». Именно этот препарат рекомендован для поддержания иммунитета взрослых с 18 лет, кто уже переболел и для ревакцинации.
- Здесь подберут удобное ВАМ время, ведется предварительная запись.
- Перед вакцинацией проводится внимательный и подробный осмотр. Прививку сделают только в случае, когда нет противопоказаний.
- Перед инъекцией врач знакомит с данными о вакцине: срок годности, серия и прочее.
- Медики имеют огромный опыт, т.к. ежегодно «АСКО-МЕД» посещают более 30 тыс. человек. Клиенты отмечают, что процедура проходит практически безболезненно.
- После вакцинации присваивается QR-код людям с российским гражданством, иностранным гражданам выдаётся сертификат.
Сделайте прививку от коронавирусной инфекции в «АСКО-МЕД» (для иностранных и российских граждан), по адресу: на Мало-Олонская, 17.
- Стоимость услуги: 1500 руб.
Название препарата: Спутник Лайт, применяется для вакцинации переболевших COVID-19 и для ревакцинации взрослых с 18 лет.
- Для пенсионеров действует скидка, для иностранных студентов* - спеццена 1200 рублей!
Так же в «АСКО-МЕД» можно узнать уровень антител в крови. Сделайте анализ крови на антитела к Covid-19 Ig G (количественный).
- Стоимость услуги: 900 руб.
Необходим ПЦР-тест на COVID-19? — Сдайте в «АСКО-МЕД» за 24 часа: БЕСКОНТАКТНО, с выездом на дом или в организацию (для выезда за границу формируется справка с сайта gosuslugi.ru).
Предложение ограничено, успейте записаться! Вакцинация от COVID-19 также доступна в поликлиниках города Барнаула бесплатно.
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Здоровья вам!
«АСКО-МЕД-ПЛЮС»
С заботой о Вашем здоровье!
* При предъявлении студенческого удостоверения.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.