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«Правда ли…» Какой вы читатель altapress.ru

Ежедневно на altapress.ru публикуются десятки текстов. Мы решили проверить, насколько внимательно вы следите за повесткой дня и читаете наш сайт. Предлагаем пройти игру и узнать, как вы читатель altapress.ru.

Издательский дом "Алтапресс"
Издательский дом "Алтапресс"

Правильный ответ в тесте подсвечивается зеленым.

Откуда взяты цитаты

Заголовки статей и интервью с героями этого теста:

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